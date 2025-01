Cette vidéo de Windows 25 montre que la barre des tâches pourrait disparaître au profit de widgets sur le bureau

Un designer visionnaire a imaginé une version conceptuelle de Windows 25 qui réinvente le système d’exploitation de Microsoft. Avec des éléments nostalgiques et des outils innovants, cette version idéale inclut des fonctionnalités attendues de longue date.

Depuis plusieurs années, Microsoft travaille à améliorer Windows avec de nouvelles fonctionnalités et des ajustements ergonomiques. Windows 11, lancé en 2021, continue de recevoir des mises à jour régulières pour répondre aux attentes des utilisateurs. Cependant, alors que certains programmes permettent de retrouver le look des années 90, des amateurs passionnés imaginent des versions alternatives et plus audacieuses du célèbre système d’exploitation.

Un designer nommé AR 4789 a récemment dévoilé une vidéo conceptuelle baptisée “Windows 25“. Ce projet, bien qu’imaginaire, revisite Windows avec des idées mêlant nostalgie et innovations modernes. Le concept met en avant une interface repensée, sans barre des tâches classique, et propose des fonctionnalités demandées depuis longtemps par la communauté, comme la possibilité d’épingler des widgets directement sur le bureau.

Ce designer imagine Windows 25 sans barre des tâches et avec des widgets sur le bureau

Dans le concept de Windows 25, plusieurs modifications attirent l’attention. La barre des tâches est remplacée par un dock discontinu, où les applications sont organisées sous forme d’icônes espacées. Les contrôles essentiels comme la batterie, le réseau et les paramètres rapides se trouvent désormais dans le coin supérieur droit, tandis que les notifications apparaissent en haut à gauche. L’explorateur de fichiers et l’application Paramètres ont également été redessinés pour adopter une interface plus moderne et intuitive. En plus de cela, le retour des Live Tiles, une fonctionnalité iconique de Windows 8 et 10, ajoute une touche de nostalgie bienvenue.

Une autre idée marquante du concept est la possibilité de personnaliser le bureau en profondeur. Les utilisateurs pourraient changer le fond d’écran simplement en le faisant glisser ou ajouter des widgets interactifs, à l’image de ce que propose macOS. Ces fonctionnalités, bien que fictives, répondent à des demandes fréquentes des utilisateurs de Windows, exprimées via l’application Feedback Hub. Si certaines de ces idées restent irréalistes, d’autres, comme les widgets sur le bureau, pourraient réellement voir le jour dans de futures versions. Ce concept vidéo montre à quel point les attentes des utilisateurs peuvent inspirer des visions audacieuses du futur de Windows.