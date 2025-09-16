Microsoft corrige enfin ce blocage qui empêchait l’installation de Windows 11 24H2

De nouveaux PC peuvent enfin installer la dernière version de Windows 11. Il aura fallu neuf mois à Microsoft pour lever son blocage. Vérifiez si vous êtes concernés.

Plantage de jeux multijoueurs, suppression de périphériques Bluetooth associés au PC, blocage à cause d’un bug audio… La migration vers Windows 11 et a fortiori sa version 24H2 n’est pas un long fleuve tranquille, surtout quand les correctifs tardent à arriver.

C’est le cas d’un blocage, confirmé en décembre 2024 par Microsoft. Il empêchait certains utilisateurs d’installer la mise à jour Windows 24H2 à cause de problèmes de compatibilité, qui engendraient des dysfonctionnements avec les casques et enceintes Bluetooth. Près de neuf mois après avoir reconnu ce blocage, la firme de Redmond vient d’annoncer qu’elle l’avait enfin levé.

Windows 11 24H2 : Microsoft lève enfin ce blocage qui empêchait la mise à niveau

La patience des utilisateurs va enfin être récompensée : Microsoft a enfin corrigé un bug audio qui les empêchait de mettre à niveau leur système vers Windows 11 24H2. Le problème affectait les appareils équipés du logiciel d’amélioration audio Dirac.

L’incompatibilité était liée à un fichier précis, cridspapo.dll, qui provoquait la désactivation complète de la sortie audio après l’installation de la mise à jour. Résultats : les périphériques audio, tels que les enceintes Bluetooth et casques sans fil, n’étaient plus détectés, les haut-parleurs intégrés cessaient de fonctionner correctement et ni les applications de Microsoft, ni celles des éditeurs tiers ne les reconnaissaient.

Ce blocage devrait n’être plus qu’un mauvais souvenir désormais : Microsoft a publié une nouvelle version du pilote, disponible via Windows Update. Si la mise à niveau vers Windows 11 version 24H2 peut encore prendre quelques jours avant d’être proposée, vous pouvez redémarrer votre machine pour accélérer le processus si vous étiez concernés par ce blocage.

Au-delà de résoudre ce bug précis, la dernière mise à jour de sécurité contient des améliorations et d’autres correctifs importants. La firme de Redmond vous recommande donc de l’installer. Malgré le déploiement de solutions – se faisant parfois attendre plusieurs mois –, certains blocages demeurent, selon nos confrères de BleepingComputer : le passage à Windows 11 24H2 reste encore interdit pour les machines dotées de pilotes audio Intel Smart Sound Technology incompatibles, de pilotes SenseShield Technology, de logiciels de personnalisation de fonds d’écran, ainsi que sur les appareils utilisant certaines caméras intégrées.