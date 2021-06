Microsoft annonce Windows 11 : nouveau design, menu Démarrer revu…voici les nouveautés

Windows 11 est finalement officiel ! Lors d'une conférence en ligne, Microsoft a levé le voile sur toutes les nouveautés de son futur système d'exploitation. On y découvre un menu Démarrer revu, des performances en hausse, des applis Android exécutées nativement, des widgets dopés à l'IA et une meilleure intégration de la messagerie Teams. On fait le point sur tout ce qui change !

Comme teasé à de multiples reprises, Microsoft a annoncé Windows 11, le système d'exploitation qui succèdera à Windows 10 dans les années à venir. Le géant de l'informatique a profité d'une conférence en ligne présidée par Panos Panay, directeur des produits de Microsoft.

Lors de l'introduction, le responsable a décrit le nouveau système d'exploitation comme “le Windows qui vous rapproche des choses que vous aimez”. L'OS a été construit autour d'une recherche de simplicité, une amélioration des performances et un multitâche plus efficace. “Windows 11 s'adapte à vous et pas l'inverse” affirme Microsoft.

Un aperçu des nouveautés de Windows 11

Lors de la courte présentation, Microsoft a offert un aperçu des grandes fonctionnalités qui distingueront Windows 11 de ses prédécesseurs. Tout d'abord, l'OS se veut moins énergivore que les précédents versions de Windows. Microsoft annonce notamment de meilleures performances lors de la navigation web via Microsoft Edge. Les mises à jour de Windows pèseront aussi jusqu'à 40% de moins que les mises à jour actuelles. Elles seront aussi installées en arrière plan afin de limiter l'impact sur les performances du CPU.

Sans surprise, Microsoft introduit un nouveau design pour l'interface. On y découvre un nouveau menu Démarrer. Aussi, un bouton Démarrer est désormais centré sur la barre de tâches. De ce côté là, on retrouve plusieurs éléments déjà inclus dans l'interface de Windows 10X, le système d'exploitation avorté.

L'esthétique se distingue par la présence de coins arrondis et de nombreux widgets visant à communiquer des informations rapides (météo, actualités…) dans un volet déroulant à gauche. Ces widgets ont déjà fait leur apparition sur Windows 10. Les Widgets utilisent l'intelligence artificielle pour offrir un contenu personnalisé aux utilisateurs. Windows 11 intègre un mode sombre un mode clair. Evidemment, Microsoft a largement amélioré le rendu du mode sombre par rapport à celui de Windows 10.

Windows 11 inaugure aussi un outil qui permet d'organiser la disposition des applications à l'écran. Vous pourrez glisser une application dans un coin et une autre dans un autre coin. Cerise sur le gâteau, Windows 11 se souviendra de l'endroit où vos applications sont glissées. L'option s'annonce particulièrement utile pour les utilisateur qui travaillent sur plusieurs moniteurs en simultané. De plus, l'OS facilite l'ajustement de la taille des fenêtres d'application sur les écrans tactiles.

Plus généralement, l'interface apprend de vos habitudes. Les contacts fréquents apparaitront sous forme de pop-up dans la barre de démarrage. L'intégration de raccourcis permettra de lancer un appel vidéo en quelques clics seulement.

Autre grosse nouveauté : les applications Android peuvent désormais fonctionner nativement sur Windows 11. Les applications développées à l'origine pour les smartphones Android seront disponibles au téléchargement sur le nouveau magasin Windows qui sera inclus dans l'OS. Les app Android disposeront des nouvelles fonctionnalités qui seront inaugurées par Microsoft, comme la disposition automatique.

Afin d'améliorer la productivité, Microsoft intégrera Teams directement dans l'interface de Windows 11. Des ajouts permettront de communiquer avec vos contacts plus rapidement. Teams devient une application de messagerie à l'échelle du système. Une bonne nouvelle pour les 145 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Teams.

Enfin, Microsoft annonce “un magasin d'applications remanié” afin de permettre aux utilisateurs d'installer aisément des applications en toute sécurité. Le Xbox Game Pass est également intégré à Windows 11 grâce à une nouvelle application Xbox