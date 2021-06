Windows 11 : l’application Paramètres fait peau neuve, voilà tout ce qui change

Windows 11 est enfin là, et avec la nouvelle version, on découvre que Microsoft a enfin décidé de faire un peu le ménage dans les différentes interfaces du panneau de configuration. Tout est désormais centralisé dans une nouvelle application Paramètres plus complète, intuitive et élégante. Il reste, hélas, encore quelques traces des anciens panneaux de configuration.

La première Preview de Windows 11 est enfin disponible, ce qui nous a permis, au sein de la rédaction, de faire un premier tour du propriétaire de la nouvelle version. Outre le design, que l'on connaissait déjà depuis quelques temps, l'une des premières choses qui nous a frappé, c'est la refonte complète du (ou plutôt “des”) Panneau de configuration dans l'application Paramètres.

Jusqu'à Windows 10, en effet, Microsoft a rajouté de nouvelles interfaces du panneau de configuration censées être plus claires. Mais ce faisant, la firme avait créé un vrai bazar, qui se traduisait souvent par un manque évident d'intuitivité. Certains réglages réseaux, par exemple, nécessitaient d'aller afficher via des liens profonds successifs des interfaces héritées de Windows 7 et de versions antérieures de Windows.

Windows 11 fait le grand ménage dans ses réglages

Malgré le passage de Windows au mode de mise à jour dit “Software as a Service” (SaaS) et le fait que Microsoft avait annoncé que Windows 10 serait “la dernière version de Windows”, l'éditeur n'avait jusqu'ici jamais vraiment fait grand chose contre cette situation baroque, au grand dam des utilisateurs. Windows 11, par contraste, marque une vraie rupture avec un système où les questions d'ergonomie, d'esthétique et d'intuitivité passent enfin au premier plan.

L'une des plus belles incarnations de ce nouveau mantra est la nouvelle application Paramètres, que nous avons pu tester. Désormais, une application centralise tout, et permet de changer tous les paramètres dont vous avez besoin, beaucoup plus rapidement et simplement. On constate néanmoins que les anciennes interfaces n'ont pas encore tout à fait disparu. Certains réglages additionnels nécessitent toujours d'y avoir recours.

C'est un peu dommage, mais nous ne serons pas très sévères : Windows 11 est encore en phase de bêta “Preview” et il est vraisemblable que Microsoft améliorera la situation d'ici la version finale (en tout cas on l'espère).

Comme vous pouvez le voir, rien ne détonne, tout garde la même sensation épurée et élégante. Lorsque l'on clique sur une option dans le premier écran, l'organisation de la fenêtre change, avec les différents aspects à configurer dans une colonne à gauche, et les paramètres à modifier à droite. Chacune des différentes options dans la colonne de gauche s'accompagne désormais d'une icône qui permet de les retrouver plus facilement.

Un champ de recherche instantanée permet de trouver encore plus vite le bon réglage, en tapant seulement quelques lettres. Ce menu reste affiché pour pratiquement tous les réglages, à l'exception du panneau accessibilité et du nouveau panneau des thèmes système dont l'accès se fait via un réglage.

Vous aurez sans doute remarqué, d'ailleurs, un leitmotiv : lorsqu'on affiche chaque grand réglage, le panneau de droite est en deux parties. Il y a tout en haut un “header” avec des informations générales, et un accès plus rapide aux réglages les plus courants. La partie inférieure est présentée sous forme de liste avec les différents points que l'utilisateur peut configurer.

On ne trouve pas encore ce design en deux parties dans toutes les sections, mais c'est en tout cas ce que l'on constate entre autres dans Système, Windows Update, Personnalisation et Network & Internet. Au passage, Microsoft pousse plus loin ce qu'il est possible de faire via l'application Paramètres. Par exemple, dans Windows Update, il devient possible de voir combien de temps le redémarrage et l'installation des mises à jour va prendre.

Le panneau Personnalisation est une nouveauté. Il permet de passer plus facilement d'un thème à l'autre. Les utilisateurs dotés d'un clavier tactile peuvent utiliser ce menu pour personnaliser le clavier avec un fond d'écran. Il est également possible de changer la taille et la couleur des touches selon vos envies.

Dans l'ensemble tous ces changements sont bienvenus même si on est un peu inquiet de voir que l'ancien panneau de configuration subsite encore dans Windows 11. Espérons, à l'image de la traduction en Français qui n'est pas encore tout à fait achevée, que ce point sera enfin définitivement réglé avec la version finale de Windows 11.