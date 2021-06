Windows 11 : comment suivre la conférence de Microsoft en live

Microsoft s'apprête à dévoiler Windows 11. À 17h00 ce jeudi 24 juin 2021, l'entreprise de Redmond va donner une conférence intitulée “What’s Next for Windows”. Voici tout ce qu'il faut savoir pour la suivre dans les meilleures conditions possibles. Et en bonus : n'hésitez pas à nous retrouver à la fin de la conférence sur notre chaîne YouTube. Nous répondrons à toutes vos questions en direct !

C'est aujourd'hui le jour J. Microsoft tient une conférence baptisée “What's Next for Windows” et promet donc de parler dans les détails de l'avenir de son système d'exploitation. Mais c'est un événement de taille qui nous attend : la nouvelle édition du système d'exploitation n'est pas une simple mise à jour de Windows 10, mais bel et bien une nouvelle version de l'OS. Windows 11 devrait bientôt arriver !

Quand et comment suivre la conférence Windows 11 de Microsoft ?

Quand a lieu la conférence Windows 11 : jeudi 24 juin 2021

: jeudi 24 juin 2021 À quelle heure commence le live de Windows 11 : à 17h00 (heure française)

: à 17h00 (heure française) Comment suivre la conférence de Microsoft : sur le site de Microsoft, ou ici sur le site à l'aide de la vidéo YouTube dont nous donnerons rapidement le lien

: sur le site de Microsoft, ou ici sur le site à l'aide de la vidéo YouTube dont nous donnerons rapidement le lien Combien de temps dure la conférence Windows 11 : 45 minutes

Que faut-il attendre de la conférence Microsoft ?

Ce n'est plus vraiment un secret, et à moins d'un énorme troll de la part de Microsoft, le live d'aujourd'hui va enfin donner l'occasion au géant de Redmond d'officialiser Windows 11. Si une première bêta a déjà circulé, contre l'avis de Microsoft, celle-ci permet de profiter du nouveau design du système d'exploitation. Un menu d'installation totalement revu et corrigé, des boutons et un menu Démarrer qui sont désormais centrés sur la barre des tâches, des fenêtres aux bords arrondis et qui se placent plus facilement les unes par rapport aux autres, le retour des Widgets qui s'affichent désormais dans un cadre à gauche de l'écran… La nouvelle édition de Windows fait surtout la part belle aux nouveautés “esthétiques”.

D'autres innovations ont déjà été repérées, comme un Windows 11 plus rapide qu'un Windows 10. Mais elles ne sont pas encore très nombreuses et on est en droit de s'attendre à d'autres nouveautés. Le Microsoft Store devrait être entièrement repensé. Windows 11 devrait également offrir de nouvelles options pour le contrôle de son PC via un écran tactile. Et qu'en est-il des nouvelles possibilités de l'OS concernant la prise en charge des applications Android, sur laquelle Microsoft travaille depuis plusieurs mois déjà ?

Il est certain que l'éditeur ne va pas en rester là. Nul doute que d'autres nouveautés seront présentées cet après-midi. Microsoft devrait également dévoiler la disponibilité de la première bêta de l'OS, ainsi que son prix, les possibilités gratuites de migration depuis une ancienne édition de l'OS, et surtout la date de lancement final.

Alors restez connecté et n'hésitez pas à suivre avec nous le live de Microsoft. Et à l'issue de la conférence, à 17h50 donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube : nous résumerons la conférence en quelques points clés et nous répondrons à toutes vos questions en direct !