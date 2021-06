Office se dote d’un tout nouveau design pour Windows 11, découvrez les premières images

Microsoft a présenté plus en détail le nouveau design de sa suite Office. Ce dernier reprend les codes visuels instaurés par Windows 11, en ajoutant quelques nouveautés fort appréciées. Parmi elles, les logiciels s’adapteront notamment au thème configuré dans le système d’exploitation.

Windows 11 continue de se dévoiler, à mesure que la bêta se propage au sein des membres du programme Insider. Parmi les nouveautés, on retrouve bien entendu le design remis au goût du jour, avec des tons moins agressifs et les fameux bords arrondis. Dans une vidéo explicative, Microsoft a présenté dans les grandes lignes les nouveautés visuelles de son système d’exploitation. Puis, dans un récent billet de blog, le constructeur revient plus en détail sur la nouvelle apparence de sa suite Office.

Si Windows 11 abandonne définitivement Internet Explorer, ce n’est pas le cas des populaires Word, Excel ou encore PowerPoint, qui ont donc droit à un petit rafraîchissement bien nécessaire. Sans surprise, on retrouve ainsi les mêmes effets que ceux appliqués aux menus de Windows 11. Les programmes adoptent un style plus minimaliste pour gagner en clarté, tandis que les couleurs se veulent plus douces. Mais ce n’est pas tout, puisque Microsoft a dévoilé quelques fonctionnalités bien pratiques.

La suite Office s’adaptera au thème de Windows 11

Pour la première fois, les programmes de la suite Office prendront en compte le thème configuré par l’utilisateur dans les paramètres du système d’exploitation. Autrement dit, si vous avez opté pour des couleurs sombres, vos yeux ne seront plus éblouis par la blancheur des pages de Word lorsque vous ouvrez un document. Les menus et le document en lui-même seront aux couleurs du thème, ce qui apportera une cohérence très attendue par les utilisateurs adeptes de personnalisation.

Le nouveau design d’Office est disponible dès maintenant pour les membres du programme Insider. Notez qu’il faut au préalable avoir installé la bêta de Windows 11 pour pouvoir en profiter, ainsi qu’avoir désinstallé l’éventuelle version 32-bit de la suite qui serait installée sur la machine. Grâce au panneau Coming Soon qui apparaît lorsque l’on clique sur le mégaphone en haut à droite, il est possible de désactiver et réactiver à volonté le nouveau design. Enfin, une bonne nouvelle : ce dernier sera également disponible pour les utilisateurs de Windows 10, en attendant la mise à jour gratuite en 2022.

Source : Microsoft