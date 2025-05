Les widgets de Windows 11 vont devenir vraiment utiles avec cette mise à jour

Microsoft continue de travailler sur les widgets de Windows 11 en leur ajoutant de nouvelles fonctionnalités intéressantes. L'une d'elle fait son apparition dans la dernière mise à jour bêta du système d'exploitation.

Il était une fois Windows

Vous utilisez des widgets sur Windows 11 ? Vous savez, ces petites fenêtres qui viennent se positionner là où vous voulez sur l'écran de votre PC, par-dessus ce qu'il affiche. Le plus connu est probablement le Pense-bêtes, simulant les fameuses notes adhésives sur lesquelles on écrit ce que l'on doit faire bientôt ou des informations que l'on veut toujours avoir à portée de main. Mais mis à part celui-ci, force est de constater que les widgets sont plutôt vu comme quelque chose d'un peu désuet.

Microsoft veut changer ça en leur redonnant un coup de jeune. La firme de Redmond s'est en effet récemment penchée sur les widgets après les avoir longtemps délaissés. Dans la dernière version bêta de Windows 11, accessible si vous êtes inscrit au programme Windows Insider, une nouveauté aperçue en début d'année est déployée à plus d'utilisateurs, tandis qu'une autre fait son apparition. Voyons de quoi il s'agit exactement.

Voilà comment Microsoft veut rendre les widgets de Windows 11 plus intéressants

Le build bêta numéroté 26120.4161 donne plus d'options de personnalisation des widgets sur l'écran de verrouillage de Windows 11. Elles sont visibles sur la capture d'écran ci-dessous. Tant qu'un widget prend en charge un affichage de petite taille, il peut être ajouté à la liste via le bouton Ajouter un widget. L'ensemble des possibilités sont regroupées dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage.

L'autre nouveauté cherche à vous donner plus d'espace pour afficher plus de widgets. Pas en recouvrant tout l'écran, mais en mettant en place des tableaux de bord (“dashboard“). Notez la barre de navigation à gauche sur la capture d'écran qui suit. On y voit un bouton “Mon flux” et un autre appelé “Widgets“. Avec eux, vous pouvez basculer entre les informations affichées par défaut (météo, actualités, résultats sportifs…) et celles données par les widgets que vous aurez sélectionné au préalable. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie pour la version stable de ces fonctionnalités.