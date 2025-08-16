Windows 11 vs Windows 10 : quel OS offre les meilleures performances pour le jeu vidéo ?

Les performances en jeu sont très proches entre Windows 11 et Windows 10. Mais l'un de ces OS semble tout de même plus stable que l'autre.

Depuis sa sortie, Windows a été régulièrement raillé pour ses performances, notamment pour la pratique du jeu vidéo. En 2021, nous avions d'ailleurs réalisé un comparatif entre Windows 11 et Windows 10, et avions constaté une baisse de fps (images par seconde) dans la plupart des jeux avec la dernière version, sur une configuration matérielle similaire. Mais qu'en est-il en 2025 ? Windows 11 a-t-il rattrapé son retard ? Windows Central a voulu en avoir le cœur net et a publié les résultats de ses tests.

Nos confrères ont utilisé un PC plutôt sympathique, équipé d'un processeur Ryzen 7 9800X3D, d'une carte graphique RTX 5070 Ti, de 32 Go de RAM DDR5-6000 et d'un stockage SSD PCIe 4.0. L'écran affiche une définition de 3 440 x 1 440 pixels, soit du QHD UltraWide. Vous allez le voir, la différence de performances est devenue très faible et Windows 11 ne peut plus être considéré vraiment à la traîne.

Windows 11 et Windows 10 au coude à coude

Sur Red Dead Redemption 2, en qualité Ultra et avec DLSS activé, on obtient presque une égalité : 135,8 fps de moyenne sur Windows 10 et 135,9 fps sur Windows 11. C'est Windows 10 qui est monté le plus haut (210 fps), mais Windows 11 est plus stable, descendant à 41 fps au minimum, contre 36 fps pour Windows 10.

Pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, avec ray tracing et DLSS activés, Windows 11 sort encore vainqueur de très peu avec 88 fps de moyenne et 78 fps au plus bas. Windows 10 n'est pas loin avec 87 fps de moyenne et 77 fps au minimum. Sur Black Myth Wukong, en qualité Élevée, DLSS, Frame Generation, et ray tracing actifs, on atteint 85 fps dans les deux cas. Mais Windows 10 se montre beaucoup plus stable, avec une chute à 71 fps au minimum, alors que Windows 11 s'est écroulé à 29 fps l'espace d'un instant.

Grand Theft Auto V Enhanced en qualité Très Élevée et ray tracing monte à 106 fps sur Windows 10 et 104 fps sur Windows 11. On observe ici aussi une chute de fps plus importante sur Windows 11 (52 fps) que sur Windows 10 (89 fps). Même constat sur DOOM The Dark Ages en Cauchemar, DLSS et Frame Generation 3X : les fps sont quasi identiques en moyenne (moins d'1 de différence, en faveur de Windows 10), mais Windows 11 tombe plus bas au minimum, à 71 fps, contre 92 pour Windows 10.