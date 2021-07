Windows 11 n’est pas compatible avec votre PC, mais il marche sur le OnePlus 6T !

Windows 11 n'est peut-être pas compatible avec votre PC, reste que le dernier OS de Microsoft fonctionne plutôt bien sur un OnePlus 6T, comme le prouve le Renegade Project, un groupe de développeurs chevronnés.

Comme vous le savez, Microsoft a présenté il y a deux semaines Windows 11 lors d'une nouvelle conférence. Après avoir présenté quelques-unes des nouveautés comme la refonte du menu Démarrer ou bien le design inédit des Paramètres, Microsoft a confirmé dans la foulée le lancement de la bêta publique de Windows 11.

Ni une ni deux, des développeurs du monde entier se sont amusés à essayer de transposer le nouvel OS sur diverses machines, et notamment des smartphones ! Le développeur Gustave Monce est parvenu à installer le dernier OS de Microsoft sur un Lumia 950 XL. Malgré quelques ralentissements dus au manque de puissance de processeur, Windows 11 fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble.

Probablement inspiré par la performance de Gustave Monce, le collectif de développeurs Renegade Project a voulu voir si l'OS fonctionnait aussi bien voire mieux sur des smartphones plus récents et plus puissants. Ils ont porté leur choix sur le OnePlus 6T, l'un des flagships de OnePlus lancé en 2018.

Après le Lumia 950 XL, au tour du OnePlus 6T de s'essayer à Windows 11

Précisons d'abord que le groupe est habitué à réaliser ce genre d'expérience, puisqu'il passe le plus clair de leur temps à réaliser des portages de Windows, de Linux ou des versions basées sur ARM d'autres OS sur des smartphones équipés de Snapdragon 845. Comme on peut le voir sur la vidéo partagée par le collectif, l'affichage est plutôt fluide, signe que le processeur n'est pas trop aux abois, tandis que l'écran tactile, les fonctions USB et le Bluetooth fonctionnent parfaitement.

Ce n'est en revanche pas le cas du Wi-Fi, de l'audio, du réseau mobile et d'autres capteurs. Il semble également que la prise en charge du GPU soit partiellement implémentée pour le moment, en raison de l'absence d'un pilote GPU fonctionnel. D'après Richard Gráčik, membre du Renegade Project, ils sont également parvenus à installer l'OS sur un OnePlus 6 et sur d'autres smartphones équipés d'un Snapdragon 845, comme le Xiaomi Mi 8, le Xiaomi Mi Mix 3, le Poco F1 ou encore le Galaxy S9 Plus.

