Windows 11 tourne sur un vieux Lumia 950 XL, la preuve en vidéo

La beta de Windows 11 est disponible et des développeurs commencent déjà à s’amuser en l’installant sur des terminaux improbables. L’un d’eux l’a mis sur un auguste Lumia 950 XL et surprise, le système d’exploitation fonctionne.

On connait le défi très répandu qui consiste à installer Doom sur tout et n’importe quoi, mais certains s’attaquent désormais à Windows 11. Le système d’exploitation, disponible dans sa version bêta, attire les développeurs en quête de challenge. L’un d’eux l’a porté sur un auguste Lumia 950 XL… avec succès.

Un développeur du nom de Gustave Monce a publié une vidéo dans laquelle il nous montre Windows 11 qui tourne sur un Lumia 950 XL. Pour rappel, ce téléphone est sorti en 2015 et était l’un des derniers smartphones sur Windows Phone. Mais contre toute attente, il peut faire tourner le nouvel OS de Microsoft.

Comme on peut le voir dans cette vidéo de plus de trois minutes, Windows 11 tourne correctement. Certes, nous constatons de nombreux ralentissements, notamment à cause du manque de puissance du processeur, mais dans l’ensemble, ça tourne. On remarque également la navigation tactile qui se montre adaptée à un tel usage, même si de nombreux bugs d’affichage, notamment sur la rotation de l’écran, sont présents.

Windows 11 tourne sur des processeurs ARM

Le Lumia 950 XL dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 810. Grâce à sa compatibilité avec les SoC ARM, Windows 11 peut donc fonctionner. Bien entendu, nous n’avons pas là un terminal optimisé et utilisable dans la vie de tous les jours, mais l’exploit est bien présent et montre la flexibilité du nouvel OS. Surtout que Microsoft se montre très obscur sur la compatibilité ou non d’un appareil avec le logiciel. A noter que des développeurs avaient déjà installé Windows 10X sur ce même téléphone par le passé.

Pour rappel, Windows 11 a été dévoilé le 24 juin dernier. S’il reprend énormément de Windows 10, notamment en ce qui concerne la navigation, il introduit tout de même son lot de nouveautés, comme un multitâche revu, l’inclusion de Teams ou encore une refonte visuelle. Il est d’ores et déjà possible d’installer Windows 11 sur votre PC. Pour cela, il faut souscrire au programme Insider dans les paramètres de Windows 10 et télécharger ensuite l’OS. Windows 11 arrivera à la fin de l’année, selon Microsoft.