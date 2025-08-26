Microsoft copie (enfin) Apple pour que la musique de votre smartphone Android continue sur votre PC

Passer d’un appareil à l’autre sans rien perdre a longtemps semblé réservé à l’écosystème Apple. Microsoft veut désormais offrir la même continuité entre Windows 11 et Android. Une fonction en test pourrait bientôt rendre ce changement d’écran beaucoup plus naturel.

Le mois dernier, nous vous parlions du projet de Google visant à rapprocher smartphones, tablettes et PC grâce à une fonction similaire au Handoff d’Apple. L’idée est simple : passer d’un écran à l’autre sans perdre le fil de sa tâche. Microsoft suit désormais la même voie en testant une solution comparable sur Windows 11 et Android.

Microsoft annonce « Cross Device Resume » – littéralement « reprise entre appareils » -, une option intégrée à l’application Phone Link. Elle permet de reprendre automatiquement sur un PC Windows 11 une activité commencée sur un téléphone Android.

La fonction est en test dans les canaux Dev et Beta de Windows 11 et, pour l’instant, elle ne marche qu’avec Spotify. Microsoft encourage déjà les développeurs à l’ajouter dans leurs applications. Le déploiement grand public interviendra plus tard.

Windows 11 teste la fonction Cross Device Resume pour reprendre Spotify d’un smartphone Android sur PC

Concrètement, la fonction Cross Device Resume sert à transférer une activité en cours d’un appareil à l’autre sans interruption. Pour l’instant, elle ne concerne que Spotify. Si vous lancez une chanson ou un podcast sur votre téléphone Android, une notification apparaît dans la barre des tâches de Windows 11. En cliquant dessus, la lecture reprend immédiatement au même endroit sur le PC. Et si l’application n’est pas installée sur l’ordinateur, Windows propose de la télécharger automatiquement depuis le Microsoft Store avant d’ouvrir la lecture.

Comme la fonction est en test, il faut d’abord rejoindre le programme Windows Insider et choisir le canal Dev ou Beta dans Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider. Mettez à jour votre PC vers la dernière build et assurez-vous d’avoir la dernière version de Phone Link. Sur le téléphone, installez ou mettez à jour Link to Windows, puis associez les deux appareils.

Connectez-vous au même compte Microsoft et autorisez les notifications. Installez Spotify sur le PC et sur le smartphone, puis connectez-vous au même compte Spotify. Lancez une lecture sur Android : une alerte « Continuer sur ce PC » doit apparaître dans la barre des tâches. Si l’app n’est pas présente, l’installation se fera automatiquement depuis le Store.