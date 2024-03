Windows 11 : Microsoft se plie à son tour à la nouvelle loi européenne, ce que ça change pour vous

Microsoft vient à son tour d’annoncer une série de changements en cours et à venir sur Windows, son système d’exploitation pour PC. Ceux-ci ont pour but de se conformer au DMA, la nouvelle loi numérique en Europe.

Après Apple et ses iPhone, mais aussi Google et son navigateur de recherche, Microsoft a, elle aussi, partagé les détails de la façon dont elle a apporté des modifications à Windows afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne (UE), qui vise à promouvoir une concurrence loyale et ouverte dans le secteur numérique.

La loi sur les marchés numériques, adoptée récemment par l'Union européenne, impose une série d'obligations et d'interdictions aux grandes plateformes en ligne qui jouent le rôle de gardiens du marché unique. Il s'agit notamment de permettre aux utilisateurs de désinstaller les logiciels préinstallés, de permettre l'interopérabilité avec des services tiers et d'empêcher l'autoréférence et le partage de données entre les services.

Quels changements va apporter Microsoft à Windows ?

Grâce à la nature ouverte de Windows, certaines exigences en matière de DMA n'ont pas nécessité de changement de la part de Microsoft : les utilisateurs ont toujours pu installer des applications dans Windows à partir de n'importe quelle source, y compris des magasins tiers, et les développeurs d'applications ont toujours été autorisés à avoir des relations directes avec leurs propres clients, contrairement à ce qui se passe sur Android et iOS.

Cependant, Microsoft a annoncé qu'elle apportait tout de même des modifications majeures à Windows pour répondre à ces exigences, et les a mises à la disposition des Windows Insiders sous la forme d'une Release Preview (version préliminaire) sous la référence KB5032288. Les changements ont affecté plusieurs aspects de Windows, tels que :

Marquer les applications préinstallées comme des applications “système”, ce qui signifie qu'elles sont essentielles au fonctionnement de Windows et ne peuvent pas être désinstallées.

Permettre aux utilisateurs de désinstaller Edge et la recherche web Bing, qui ne sont plus considérés comme des applications système, à l'aide des mécanismes standard de Windows.

Permettre aux applications de recherche web tierces d'offrir des services de recherche web via la boîte de recherche de la barre des tâches de Windows et de s'appuyer sur n'importe quel navigateur de leur choix pour afficher une page de résultats de recherche, de la même manière que l'application de recherche web Microsoft Bing.

Permettre aux développeurs de créer des fils d'actualité tiers dans le panneau Windows Widgets, de la même manière que Microsoft Edge.

Modifier l'expérience d'ouverture de session sur Windows, de sorte que Windows ne connecte plus automatiquement les utilisateurs à d'autres produits et services Microsoft qui combinent des données, tels que Edge, Bing et le service “Start” de Microsoft (par exemple, les actualités, la météo, etc.), lorsque les utilisateurs se connectent à Windows pour la première fois.

La date limite pour se conformer au RGPD a été fixée au 6 mars 2024. Le billet de blog mentionne également d'autres modifications que Microsoft a dû apporter pour se conformer au DMA, notamment sur LinkedIn, où la société a supprimé l'obligation pour les utilisateurs d'avoir un compte Microsoft pour s'inscrire ou se connecter, et a permis aux utilisateurs d'exporter leurs données dans un format lisible par une machine.

En outre, Microsoft a discrètement confirmé qu'elle permettait aux utilisateurs de désinstaller OneDrive sous Windows 11, ce qui n'était pas possible auparavant. Ce changement n'était pas directement lié au DMA, mais plutôt aux commentaires et aux demandes des utilisateurs. Microsoft a déclaré qu'elle soutenait les efforts de l'Union européenne pour créer un marché numérique équitable et compétitif, et qu'elle continuerait à travailler avec l'Union européenne et d'autres parties prenantes pour garantir la conformité avec le DMA et d'autres réglementations. En attendant, beaucoup d’autres entreprises ont-elles aussi annoncé des changements pour leurs applications. Parmi eux, WhatsApp, qui va largement modifier le fonctionnement de son application grâce à l’introduction d’une toute nouvelle option.