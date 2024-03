Copilot : Microsoft essaye la pub sous forme de QR code et ça ne plaît pas

Plusieurs utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 ont eu la surprise de voir un QR code sur leur écran de verrouillage. Après scan, il s'avère que c'est une publicité pour Copilot, l'assistant IA de Microsoft.

Subir une avalanche de publicités pour un produit qui ne nous intéresse absolument pas est particulièrement ennuyeux. Encore plus quand les pubs en question sont disséminées dans le système d'exploitation de notre ordinateur. C'est pourtant exactement ce que fait Microsoft pour promouvoir Copilot, son assistant IA virtuel maison. Les incitations à utiliser le programme sont partout : dans la barre des tâches, dans les paramètres… Et n'espérez pas y échapper en dehors de Windows, même les claviers ont droit à leur touche Copilot dédiée.

La démarche n'est pas du tout subtile et finie par agacer, mais ça n'empêche pas l'entreprise d'en remettre une couche. Sur le réseau social Reddit, des utilisateurs ont constaté l'apparition d'un QR code sur leur écran de verrouillage Windows 10 ou Windows 11. Sans surprise, le scanner fait atterrir sur la page de téléchargement de l'application Copilot. Soit sur mobile, soit sur PC, en fonction de l'appareil sur lequel vous êtes. Fait amusant, le code est très légèrement masqué par l'icône du globe, comme on peut le voir sur la capture d'écran servant d'illustration à cet article. Il faut donc le déplacer pour le scanner.

Windows affiche un QR code sur l'écran de verrouillage de Windows 10 et 11, c'est encore une publicité pour Copilot

Les retours ont été largement négatifs, au point que Microsoft a supprimé le QR code repéré par certains. Il n'était qu'une expérimentation selon l’entreprise. “La notification était simplement un moyen d’informer les utilisateurs et a depuis été suspendue. Nous valorisons nos expériences client et apprenons toujours à déterminer ce qui a le plus de valeur et pour qui“, assure un porte-parole. Rappelons qu'il est possible d'éviter ce genre d'affichage sur l'écran de verrouillage. Sous Windows 11 :

Ouvrez les Paramètres de votre PC. Allez dans Personnalisation puis Écran de verrouillage. Choisissez Image ou Diaporama à côté de Personnaliser votre écran de verrouillage. Décochez la case Personnaliser l'écran de verrouillage, notamment avec des anecdotes et des astuces.

