Google se conforme aux nouvelles lois européennes sur le numérique : voici ce que ça change pour vous

Avec l'entrée en vigueur imminente du Digital Markets Act (DMA) de l'Union Européenne, Google dévoile une série de modifications conséquentes pour se conformer à cette nouvelle législation. Ces ajustements, résultant de multiples collaborations et d'un travail approfondi de l'équipe de l’entreprise, visent à équilibrer l'innovation avec les exigences réglementaires, tout cherchant à préserver la qualité de ses services pour les utilisateurs et les entreprises.

Google se prépare à une transformation importante de ses services à l'approche du 6 mars, date marquant l'entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en Europe. Cette législation, visant à réguler le marché numérique, contraint le géant de Mountain View à réviser ses offres, notamment sur Android, Chrome, et son moteur de recherche. Les changements prévus, bien que rendant certains services moins personnalisés, sont conçus pour offrir aux Européens davantage de choix et de contrôle sur les technologies qu'ils utilisent au quotidien.

Parmi les ajustements les plus notables, citons la refonte des résultats de recherche, qui favorisera désormais les sites de comparaison, et la modification de l'intégration de services tels que Google Maps dans les résultats. Par exemple, les utilisateurs pourraient ne plus voir l'encart Maps habituel lors de recherches spécifiques, un changement destiné à promouvoir une concurrence équitable mais qui pourrait altérer l'utilité de la recherche Google pour certains.

Voici comment Google se conforme aux nouvelles lois européennes sur le numérique

Pour s'aligner sur le DMA, Google a revu l'agencement de ses résultats de recherche, introduisant plus de 20 changements majeurs. Par exemple, des espaces dédiés ont été créés pour mettre en avant les sites de comparaison dans les secteurs des voyages et des achats, permettant ainsi une meilleure visibilité pour ces services. Cependant, cette nouvelle disposition pourrait réduire la visibilité des fournisseurs directs, tels que les hôtels et les restaurants, au profit des grandes plateformes intermédiaires. En outre, les utilisateurs d'Android seront accueillis par de nouveaux écrans de choix lors de la configuration de leur appareil, leur permettant de sélectionner facilement leur moteur de recherche ou navigateur favori.

Les réformes entreprises ne se limitent pas à l'interface utilisateur; elles s'étendent également à la gestion des données personnelles et à l'interaction entre les différents services de l’entreprise. Par exemple, les utilisateurs européens verront apparaître de nouveaux bandeaux de consentement les invitant à décider s'ils souhaitent ou non lier leurs services de Google, impactant ainsi la personnalisation de leur navigation. De plus, la firme ouvre la voie à l'utilisation d'applications et de magasins d'applications tiers sur Android, ainsi qu'à l'intégration de systèmes de paiement alternatifs pour les achats directement au sein d'une application mobile ou d'un logiciel. Toutes ces actions témoignent d'une adaptation proactive aux directives du DMA et d'un engagement envers un univers numérique plus ouvert et diversifié.

Source : Google