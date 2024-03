iPhone : Apple s’engage à faciliter le transfert de données vers un smartphone Android

Apple pourrait bientôt changer la donne pour beaucoup d’utilisateurs, car la société travaille sur un moyen de faciliter le passage de l'iPhone à Android, en réponse à la nouvelle réglementation de l'UE.

Apple est connu pour créer des produits qui fonctionnent bien entre eux au sein de son propre écosystème, mais pas aussi bien avec d'autres. Cela peut compliquer la tâche des utilisateurs qui souhaitent passer d'un iPhone à un téléphone Android, car ils risquent de rencontrer des difficultés pour transférer leurs données et leurs paramètres.

Cependant, la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques (DMA) est un ensemble de règles visant à promouvoir une concurrence loyale et l'innovation parmi les grandes entreprises technologiques, telles qu'Apple, Google et Facebook. La loi sur les marchés numériques exige de ces entreprises qu'elles respectent certaines obligations, comme celle de permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs données et de les transférer entre différentes plateformes et différents services.

Apple doit faciliter le passage sur un smartphone Android

Apple a publié un document décrivant la manière dont elle entend se conformer au RGPD, et l'un des changements mentionnés consiste à améliorer la portabilité des données des utilisateurs entre iOS et d'autres systèmes d'exploitation. Apple indique qu'elle développe une solution qui aidera les fournisseurs de systèmes d'exploitation mobiles, tels que Google, à mettre au point des solutions plus simples pour transférer les données d'un iPhone vers un téléphone non-Apple.

Les détails de cette solution ne sont pas encore clairs, mais il semble qu'Apple fournira des outils ou des API qui permettront à d'autres développeurs de créer des applications capables de transférer des données d'un iPhone vers un téléphone Android plus facilement. Actuellement, Apple propose une application appelée “Move to iPhone” sur le Google Play Store, qui aide les utilisateurs à transférer leurs données d'un téléphone Android vers un iPhone.

Google propose également une application appelée “Switch to Android” sur l'App Store, qui aide les utilisateurs à transférer leurs données d'un iPhone vers un téléphone Android. Toutefois, ces deux applications présentent certaines limites, comme l'impossibilité de transférer des messages texte, des fonds d'écran, l'historique des chats, l'eSIM, des fichiers, des mots de passe ou des signets. La solution d'Apple pourrait donc permettre à ces applications de transférer davantage de données et de paramètres.

Toutefois, cette solution pourrait ne pas être disponible pour tout le monde, car Apple pourrait ne la proposer que dans l'Union européenne, où le DMA s'applique. Apple prévoit de rendre cette solution disponible d'ici l'automne 2025.