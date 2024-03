WhatsApp dévoile comment fonctionnera la nouvelle option exigée par l’Europe

En réponse aux exigences réglementaires européennes, WhatsApp dévoile le fonctionnement de sa nouvelle option d'intégration de chats tiers. Cette fonctionnalité promet une interopérabilité améliorée entre différentes plateformes de messagerie, offrant aux utilisateurs européens plus de contrôle et de flexibilité dans leurs communications.

Depuis septembre 2023, WhatsApp a initié des changements significatifs pour se conformer au Digital Market Act (DMA) de l'Union européenne, en testant une nouvelle section dédiée aux « conversations tierces » sur Android. Cette évolution, visant à assurer l'interopérabilité entre différentes plateformes de messagerie, marque un tournant dans la manière dont les utilisateurs interagissent au sein de l'écosystème numérique européen. En janvier, cette fonctionnalité a été étendue aux utilisateurs d'iPhone, confirmant l'engagement de l’application à créer une plateforme de communication plus ouverte et interconnectée, tout en préservant la possibilité pour les utilisateurs d'activer ou de désactiver cette option selon leurs préférences.

Dernièrement, le directeur de l'ingénierie de l’application a précisé dans une interview que l'interopérabilité ne serait pas activée par défaut, offrant ainsi aux utilisateurs la liberté de choisir les applications avec lesquelles ils souhaitent communiquer. Cette mesure vise à protéger les utilisateurs contre les spams et les escroqueries potentielles, tout en leur permettant de bénéficier d'une messagerie enrichie. Avec l'arrivée imminente de cette fonctionnalité, WhatsApp franchit une étape importante vers l'intégration de conversations tierces, tout en respectant les exigences de sécurité et de confidentialité de ses utilisateurs.

WhatsApp révèle le fonctionnement de sa nouvelle option inédite mandatée par l'Europe

Pour les utilisateurs européens, l'introduction des chats tiers par WhatsApp représente une avancée majeure, conforme aux exigences réglementaires de l'Union Européenne en matière de concurrence et d'interopérabilité des services numériques. Cette fonctionnalité, spécifiquement déployée dans notre région, témoigne de l'adaptation des géants technologiques aux cadres législatifs locaux, offrant ainsi aux Européens une messagerie élargie et conforme aux normes de protection des consommateurs et de la vie privée établies par l'UE.

Selon des informations révélées par WABetaInfo dans la version 2.24.6.2 de WhatsApp pour Android, la plateforme introduit la possibilité pour les utilisateurs de choisir spécifiquement les applications tierces autorisées à interagir avec leur compte. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs le contrôle nécessaire pour éviter les spams et les risques potentiels liés à certaines plateformes moins sécurisées. La possibilité de filtrer et d'activer sélectivement les chats de plateformes tierces offre aux utilisateurs un contrôle accru sur leurs interactions, assurant ainsi une meilleure protection de leur vie privée.

Source : wabetainfo