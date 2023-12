Windows 11 : la prochaine grande mise à jour arrive en février 2024, voici les fonctionnalités prévues

Alors que l'année 2023 touche à sa fin, Microsoft se prépare à la prochaine grande mise à jour pour Windows 11, « Moment 5 », et on sait désormais que celle-ci sera déployée dès le mois de février prochain.

Windows 11 va bientôt recevoir « Moment 5 », une nouvelle mise à jour majeure qui viendra apporter de nombreuses nouvelles fonctionnalités au système d’exploitation. Un certain nombre d'améliorations de l’expérience utilisateur sont prévues avec la mise à jour, qui devrait commencer à être diffusée fin février ou début mars 2024.

On sait notamment que Microsoft travaille à la mise à jour de certaines fonctions d'accessibilité intégrées à Windows 11, à l'amélioration de l'intégration de Windows 365 dans les PC dans le cloud et à la possibilité de supprimer les actualités du tableau des widgets et Bing du volet de recherche de Windows, mais ce ne seront probablement pas les ajouts les plus importants.

Quelles nouvelles fonctionnalités pour Windows 11 Moment 5 ?

Comme Moment 4 avant lui, la nouvelle version Moment 5 va apporter tout un lot de nouvelles fonctionnalités au système d’exploitation, et la plupart d’entre elles sont déjà disponibles pour les membres du programme Insider. Voici toutes les principales nouveautés que l’on attend dès le début de l’année prochaine.

Le stylo numérique sera mieux intégré dans Windows 11

L'une des fonctionnalités les plus importantes de Moment 5 serait l'intégration de la prise en charge du stylo numérique dans les zones de texte, offrant aux utilisateurs un moyen plus polyvalent et interactif d'interagir avec le système d'exploitation. Si votre ordinateur possède un écran tactile, vous pourrez alors utiliser un stylet pour écrire dans toutes les zones de recherche du système. En outre, les utilisateurs de Windows 11 auront la possibilité de personnaliser le moteur de recherche dans la boîte de recherche Windows.

Windows 11 va vous permettre de désinstaller encore plus d’applications

Moment 5 devrait aussi s’attaquer aux applications intégrées en permettant aux utilisateurs d'en désinstaller un plus grand nombre. Cette nouveauté est nécessaire pour se conformer au DMA (Digital Market Act), et on s’attend donc à ce que Windows 11 vous permette enfin de désinstaller Cortana, Camera, Photos, et même Edge. Cela serait donc une première et une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent un autre navigateur. Actuellement, le seul moyen de désinstaller Edge est de passer par un outil nommé Vivetool, mais son utilisation peut s’avérer compliquée pour certains utilisateurs.

Les widgets vont devenir encore plus pratiques

Notons également que le tableau des widgets de Windows 11 devrait devenir plus utile grâce à l'introduction de modules complémentaires pour les sources d'information tierces, offrant un flux d'informations plus riche et plus diversifié. Les utilisateurs auront également la possibilité de désactiver le fil d'actualité s'ils préfèrent une expérience de widget simplifiée.

Microsoft améliore l’accessibilité sur Windows 11

Pour les personnes ayant des besoins en matière d'accessibilité, Moment 5 devrait apporter une prise en charge étendue du service Voice Access de Windows 11. Le service prendrait en charge plusieurs langues, dont le français (France), le français (Canada), l'allemand, l'espagnol (Espagne) et l'espagnol (Mexique). En outre, Voice Access sera optimisé pour les configurations avec plusieurs écrans ce qui le rendra plus polyvalent et plus adapté aux utilisateurs ayant des besoins différents. Des raccourcis vocaux seront aussi introduits, permettant aux utilisateurs de naviguer sans effort sur leur PC à l'aide d'un simple microphone.

Nearby Share et Copilot vont avoir droit à des améliorations

Enfin, d'autres améliorations devraient être apportées à Nearby Share, qui utilisera désormais les noms des PC pour faciliter l'identification des appareils lors du partage d'éléments. Copilot, l’assistant doté d’une intelligence artificielle, deviendra également plus flexible, en permettant notamment aux utilisateurs de le déplacer sur l'écran.