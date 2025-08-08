GPT-5 débarque totalement gratuitement sur Windows avec Copilot

Microsoft intègre la dernière version de l’intelligence artificielle d’OpenAI, GPT-5, dans ses outils Windows. Et cette fois, il n’est même pas nécessaire de sortir la carte bancaire. Une annonce majeure qui pourrait changer la donne pour des millions d’utilisateurs.

Microsoft continue de miser sur l’intelligence artificielle pour renforcer ses produits. Depuis plusieurs mois, la firme pousse son assistant Copilot dans tous les recoins de Windows, d’Office et même des outils destinés aux développeurs. Présenté comme un compagnon intelligent intégré au système, ce dernier devient un véritable centre de commande piloté par IA.

L'annonce du 7 août marque une nouvelle étape : Copilot passe désormais à GPT-5, le tout dernier modèle d’OpenAI. Cette mise à jour majeure concerne un large éventail d’usages, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels.

GPT-5 arrive dans tous les outils Windows, même sans abonnement

Jusqu’ici réservé aux abonnés payants de ChatGPT dans sa version sans limites, GPT-5 est désormais accessible gratuitement à tous les utilisateurs de Windows via Copilot. Cela inclut la version intégrée dans le système, mais aussi les déclinaisons pour les développeurs, les entreprises et les créateurs de contenu. Ce modèle est déployé dans Copilot Chat, Copilot pour Microsoft 365, Copilot Studio et même GitHub Copilot. Chaque outil bénéficie des capacités avancées du nouveau modèle, connu pour mieux comprendre les demandes complexes, raisonner avec plus de précision et gérer de longues conversations sans perdre le fil.

Concrètement, l’utilisateur peut discuter avec Copilot comme avec un assistant personnel. En mode gratuit, GPT-5 est déjà activé dans Copilot Chat, accessible directement dans Windows. Pour les usages professionnels, Microsoft 365 Copilot permet désormais d’analyser des documents, des e-mails ou des fichiers, avec une capacité de raisonnement renforcée. Les développeurs, de leur côté, bénéficient d’une version de l’IA dans GitHub Copilot et Azure AI Foundry, avec un nouveau système de routage intelligent selon le type de requête. Même les prompts techniques sont traités plus rapidement et avec plus de pertinence.

Cette stratégie vise à populariser GPT-5 au-delà des utilisateurs de ChatGPT. En l’intégrant directement dans l’écosystème Windows, Microsoft prend une longueur d’avance sur ses concurrents. L’intelligence artificielle devient ici une couche invisible mais puissante du système, sans coût supplémentaire pour l’utilisateur classique.