Microsoft recommence avec ses pubs agressives pour l’IA Copilot : niveau subtilité, on repassera

Une nouvelle forme de publicité pour l'assistant IA Copilot est en train d'apparaître. Microsoft ne veut vraiment pas que vous utilisiez ChatGPT ou autre. Voici ce qu'il a trouvé pour vous le faire savoir.

Microsoft a une conception particulière de la publicité. Nous ne parlons pas de de spots diffusés à la télévision ou assimilé, mais des autres moyens employés par la firme de Redmond pour promouvoir ses différents produits. En l’occurrence Windows 11, le navigateur Edge, le moteur de recherche Bing et l'IA Copilot surtout. Dès le début de l'année 2024, nous savions qu'une avalanche de publicités pour Copilot allait arriver dans le système d'exploitation. Et nous n'avons pas été déçu.

Dans l'immense majorité des cas, Microsoft ne fait pas dans la dentelle. Les publicités sont frontales, pour ne pas dire agressives, et exploitent tous les supports possibles. On se souviendra de cette pub pour Copilot prenant la forme d'un QR code affiché sur l'écran de verrouillage de Windows 11. Elle a rapidement disparu suite aux plaintes des utilisateurs. Mais qu'à cela ne tienne, l'entreprise a trouvé une nouvelle méthode. Elle risque fortement de déplaire elle aussi.

Microsoft lance (encore) des publicités invasives pour son IA Copilot

Pour le voir, il faut se rendre à l'adresse bing.com et taper dans la barre de recherche du moteur “ChatGPT“, “Claude AI” ou encore “Gemini“. Autrement dit un assistant IA concurrent de Copilot. S'affiche alors en tête des résultats et en grand le message “Votre Copilot est là“, suivi de “Posez des questions, générez des images et gérez des tâches sans effort avec Copilot, votre compagnon fiable” et d'une zone de texte dans laquelle taper votre requête. C'est Copilot qui y répondra bien sûr.

Ce n'est qu'après cette bannière que vous verrez le lien recherché à l'origine. Il y a bien un “Promu par Microsoft” en haut, mais peu mis en avant. Windows Latest note que c'est bing.com qui gère cet affichage. Cela veut dire que la pub sera visible quel que soit le navigateur utilisé. De notre côté, nous n'avons pas réussi à faire s'afficher cette dernière. Il est probable que ce soit un test réservé au public américain, ou au pire anglophone. Espérons que ça n'ira pas plus loin.