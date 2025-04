Windows 11 : plus besoin de perdre du temps dans l’explorateur, Copilot recherche vos fichiers à votre place

Copilot sur Windows 11 peut dorénavant rechercher vos fichiers à votre place et les analyser pour répondre à vos questions. Par ailleurs, le déploiement de Copilot Vision a débuté.

Copilot s'améliore sur Windows 11. Microsoft annonce l'intégration de nouvelles fonctionnalités pour son assistant basé sur l'IA. L'une des plus intéressantes est sans doute la recherche de fichiers. Au lieu de fouiller minutieusement votre explorateur en quête d'un fichier mal rangé, vous allez pouvoir le retrouver rapidement grâce à Copilot. L'éditeur explique que la plupart des formats de fichier sont pris en charge par cette nouvelle option.

Microsoft donne des exemples de requêtes pour lancer la recherche de fichiers avec Copilot : “Peux-tu retrouver mon CV ?”, “Ouvre le document de planification de voyage sur lequel je travaillais la semaine dernière” ou encore “Consulte mon budget et dis-moi combien j'ai dépensé au restaurant le mois dernier”. On y est habitué maintenant, il comprend parfaitement le langage naturel.

Copilot Vision débarque sur Windows 11

L'assistant IA ne se contente pas de trouver et d'ouvrir vos fichiers à la demande, il peut aussi les analyser pour répondre aux questions que vous pouvez avoir vis-à-vis de son contenu. Là encore, il s'agit de vous faire gagner du temps et vous épargner la lecture d'un document en entier pour en extraire une information pertinente, Copilot vous mâche le travail. Cette fonction est disponible avec les fichiers de type .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .pdf et .json.

Annoncé il y a quelques mois, Copilot Vision est enfin rendu disponible. Cette fonctionnalité permet de partager n'importe quelle fenêtre de navigateur ou d'application avec Copilot pour qu'il l'analyse et réponde à vos requêtes. On peut le comparer à un équivalent de Google Lens. Pour l'activer, il faut cliquer sur l'icône en forme de lunettes dans le menu contextuel flottant et sélectionner la fenêtre de navigateur ou l'application à partager avec l'assistant, auquel vous pouvez ensuite poser vos questions.

Cette mise à jour de l'application Copilot (version 1.25034.133.0 et ultérieures) commence à être déployée progressivement sur tous les canaux Insider via le Microsoft Store. La recherche de fichiers est disponible dans le monde entier, Copilot Vision est pour l'instant réservé aux États-Unis.