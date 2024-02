Le bloc-notes et l’outil de capture Windows s’enrichissent maintenant de fonctionnalités IA

Microsoft fait évoluer son bloc-notes et l'outil de capture sur Windows 11 avec l'intégration de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, promettant une productivité accrue et une utilisation grandement améliorée.

Alors que les attentes étaient tournées vers un potentiel lancement de Windows 12 en 2024, Microsoft a clarifié les choses en confirmant que la prochaine grande mise à jour se concentrera sur Windows 11, version 24H2. Cette décision met fin aux spéculations et oriente l'attention vers les améliorations et les innovations apportées à l'actuel système d'exploitation. Parmi ces évolutions, l'intégration de l'intelligence artificielle tient une place prépondérante, notamment avec le déploiement de la fonctionnalité AI Super Resolution, destinée à rehausser la qualité graphique des jeux et applications.

L'IA occupe désormais un rôle central dans Windows 11, comme le démontre l'enrichissement continu de l'assistant virtuel Copilot. Dernièrement, il a intégré la capacité d'analyser et d'expliquer le contenu des captures d'écran, témoignant de la précision et de l'intelligence de cet outil. Ces avancées, couplées à la puissance de ChatGPT-4 Turbo et de la dernière version de DALL-E 3, reflètent l'ambition de Microsoft de faire de Windows 11 un environnement toujours plus intelligent et adaptatif aux besoins des utilisateurs.

L’IA de Windows apporte de nouvelles fonctionnalites au bloc-notes et à l'outil de capture

La mise à jour du bloc-notes introduit une fonctionnalité baptisée “Expliquer avec Copilote“, accessible par un simple clic droit sur une ligne de texte. Cette innovation permet aux utilisateurs de demander à Copilote, intégré à Windows, d'expliquer des fichiers, des segments de code ou tout contenu sélectionné directement depuis l’application. Une avancée qui transforme l'éditeur de texte classique en un assistant intelligent capable de décrypter des informations complexes pour les utilisateurs.

Quant à l'outil de capture, sa mise à jour enrichit l'application de la capacité d'ajouter des formes aux captures d'écran. Les utilisateurs peuvent désormais intégrer rapidement des rectangles, des ovales, des lignes et des flèches pour annoter leurs captures, grâce à un nouveau bouton de capture dans la barre d'outils. Ces nouveautés s'inscrivent dans le cadre du plan de Microsoft d'infuser Windows 11 avec des fonctionnalités IA, anticipant la prochaine grande mise à jour du système d'exploitation, la version 24H2, dont la diffusion au grand public est prévue pour plus tard dans l'année.

Source : Microsoft