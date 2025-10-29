Windows 11 : la copie de texte sur image devient plus simple que jamais grâce à cette nouvelle fonctionnalité IA

Microsoft poursuit l’intégration de l’IA au sein de Windows 11 et commence à déployer une fonctionnalité qui simplifie encore plus la copie de texte depuis l’écran, une image ou un PDF.

Microsoft mise tout sur l’IA et le clame haut et fort : « Faire de tous les PC Windows 11 un PC IA ». Mais la firme de Redmond ne fait pas que le dire, elle agit en ce sens. En effet, son OS reçoit l’une de ses plus grosses mises à jour et bon nombre des nouveautés qu’elle introduit sont, de fait, alimentées par l’IA. Pour ne citer qu’un exemple, la firme fait débarquer cette technologie en plein essor dans l’explorateur de fichiers de Windows 11.

Et Microsoft semble bien parti pour continuer sur sa lancée puisqu’il simplifie encore plus la copie de texte à partir de l’écran, d’une image ou d’un PDF grâce à une nouvelle fonctionnalité basée, encore une fois donc, sur l’IA. Son nom ? Text extractor (ou Extracteur de texte, dans la langue de Molière).

Cette nouvelle fonction IA facilite encore plus la copie de texte sur image et PDF sous Windows 11

Ce n’est pas la première fois que Microsoft fait des efforts pour faciliter la copie de texte sous Windows : il y a deux ans, PowerToys a commencé à proposer cette fonction, avant que l’outil Capture d’écran ne soit mis à jour et gagne une option de numérisation de texte. Cette fois-ci, Microsoft va encore plus loin : exit les applications tierces, vous pouvez désormais accéder à l’Extracteur de texte directement depuis le raccourci de l’outil Capture d’écran de Windows 11 (Win + Maj + S).

Cette fonctionnalité repose là encore sur l’OCR, la technologie de reconnaissance optique de caractères. Selon nos confrères, elle arrive avec la version 11.2508.29.0 de l’Outil Capture d’écran, qui est en train d’être déployée via le Microsoft Store.

Quant à la qualité de l’outil, s’il s’agit simplement d’un raccourci ajouté à la barre de Capture de Windows 11, il devrait être, là encore, plutôt impressionnant. Comme le montrent les images ci-dessous, à part quelques accents qui ont sauté, l’extraction de texte est fidèle à l’image capturée.

Si Microsoft présente son Extracteur de texte comme une fonction IA, selon nos confrères de Windows Latest, ce n’en est pas totalement une, puisque l’outil ne « réfléchit » pas réellement en tentant d’interpréter les parties manquantes : il se contente d’effectuer l’OCR – contrairement à ChatGPT, par exemple. IA avancée ou pas, l’Extracteur de texte de Windows 11 reste une fonction bien pratique au quotidien.