Windows 11 s’inspire (très) ouvertement de Google avec cette nouvelle fonctionnalité de l’Outil capture d’écran

Windows 11 a discrètement amélioré son outil de capture d'écran en lui ajoutant une petite fonctionnalité bien pratique. Ce dernier peut désormais lancer une recherche sur le web à partir de l'image que vous avez sélectionné. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est bien normal.

On le sait, Microsoft cherche à tout prix à faire de Windows 11 le système d'exploitation de l'IA par exemple. Les dernières mises à jour de ce dernier le montrent bien : l'immense majorité des nouvelles fonctionnalités sont soient boostées à l'IA, soit concernent directement Copilot. Et comme Google qui intègre Gemini dans la moindre de ses applications, la firme de Redmond met de l'IA absolument partout.

Il n'est pas donc pas surprenant de voir celle-ci débarquer dans l'Outil capture d'écran. Lui-même a eu droit à de nombreuses mises à jour ces derniers mois. Entre la reconnaissance de texte et la possibilité d'annoter l'image ainsi créée, la petite application autrefois délaissée est devenue un véritable compagnon de route pour les utilisateurs de Windows 11. Microsoft ne s'arrête pas en si bon chemin et fait enfin profiter le grand public d'une fonctionnalité jusque-là réservée aux Insiders.

Windows 11 essaie de copier Google Lens

C'est en 2024 que l'on entend pour la première fois parler d'une fonctionnalité de recherche intégrée à l'Outil capture d'écran. Baptisée Visual Search, celle-ci permet de capture une zone de son écran et de lancer automatiquement une recherche par image sur Bing. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal : il s'agit ni plus ni moins que du même concept que Google Lens. Sans pour autant jouir de la même fluidité.

En effet, contrairement à Google Lens qui ouvre un onglet directement à l'écran, Visual Search lance de son côté une recherche par Bing via le navigateur Edge – évidemment, puisqu'il s'agit de Windows 11. Rien de dramatique, mais il faudra tout de même passer par là quand bien même Edge n'est pas votre navigateur par défaut. Toujours est-il que la fonctionnalité est désormais disponible pour tout le monde via la version 11.2508.29.0 de Windows 11.

