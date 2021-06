La configuration minimale requise pour Windows 11 est connue. Les spécifications exigées pour les ordinateurs sont supérieures à celles que nécessitait Windows 10, notamment en matière de processeur et de mémoire.

Microsoft a officiellement présenté Windows 11 ce 24 juin 2021 à l'occasion d'une conférence riche en enseignements sur le futur de son système d'exploitation. La firme de Redmond a également communiqué les caractéristiques techniques minimales requises pour pouvoir installer la mise à jour sur un ordinateur. Et comme attendu, Windows 11 sera compatible avec un très grand nombre de configurations.

Windows 11 requiert des specs minimales beaucoup plus contraignantes que Windows 10. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais la prochaine version majeure de l'OS ne supporte que les processeurs 64 bits. Microsoft avait déjà laissé des indices suggérant que les jours du 32 bits étaient comptés. Notez que si Windows 11 ne sera pas proposé en version 32 bits, les applications 32 bits continueront quant à elles d'être supportés.

La configuration minimale pour Windows 11

Voici donc les exigences auxquelles doivent répondre votre système :

Processeur 1 GHz 64 bits dual-core

4 Go de RAM

64 Go d'espace de stockage

Écran 9 pouces

Définition d'image 1366 x 768 pixels

Compatibilité UEFI, Secure Boot et TPM

Prise en charge de DirectX 12

Par rapport à Windows 10, Nous constatons des changements en ce qui concerne la mémoire puisque l'on passe de 2 à 4 Go de RAM et de 32 à 64 Go de mémoire interne. Il sera possible d'installer Windows 11 sur un PC qui ne dispose de compatibilité UEFI, Secure Boot ou TPM, mais Microsoft ne garantit alors pas que le système d'exploitation fonctionnera correctement.

Les constructeurs tiers devront par contre respecter à la lettre cette configuration minimale requise et ne pourront plus vendre des ordinateurs aux spécifications inférieures s'ils souhaitent préinstaller Windows 11 dessus. Dernier élément intéressant : le fait que Windows 11 nécessite un écran de 9 pouces minimum l'exclut automatiquement des appareils mobiles type smartphone ou tablette au format compact.