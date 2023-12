Windows 11 bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité, le passage à Android 14 fait bugger Android Auto sur les Samsung Galaxy, c’est le récap’ de la semaine

Il est désormais plus simple de réparer le système d’exploitation de Windows, les smartphones de Samsung peine à se connecter à Android Auto, de nouveaux dysfonctionnements de compteurs Linky agacent les utilisateurs, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que l’association UFC – Que choisir met le doigt sur un nouveau défaut de fonctionnement d’un compteur Linky, Windows 11 s’équipe d’une nouvelle fonctionnalité très pratique et Huawei gagne encore du terrain sur le marché des smartphones. Cette semaine, on vous explique pourquoi un iPhone 15 ne devrait pas être chargé avec un câble USB-C bas de gamme et on fait le point sur le bug créé par le passage à Android 14 pour les Samsung Galaxy.

Le déploiement des compteurs Linky continue de fâcher certains consommateurs

Depuis 2017, les compteurs Linky d’Enedis se multiplient. Malheureusement, leur déploiement n’est pas du goût de tout le monde. En effet, de nombreux consommateurs s’agacent face aux dysfonctionnements et aux erreurs de facturation. L’association UFC – Que Choisir vient de résoudre une nouvelle erreur en Charente-Maritime. Après six ans à batailler, une usagère a finalement eu gain de cause avec un remboursement de 4320 euros.

Lire : Linky : ce bug augmente votre facture d’électricité même quand le compteur est déconnecté

Windows 11 : Microsoft améliore l’expérience utilisateur

Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans la dernière édition de Windows 11. En effet, il vous sera désormais bien plus facile de réinstaller et réparer le système d’exploitation. Les bêta-testeur peuvent dès maintenant profiter de cette nouvelle option. Les autres utilisateurs trouveront cette future fonction dans les paramètres du système au cours du premier trimestre 2024.

Lire : Windows 11 : réparer le système devient plus simple et plus rapide, voici pourquoi

Un câble USB-C endommage un iPhone 15 Pro Max

Une nuit aura suffi pour que cet utilisateur voit son smartphone totalement détruit par un chargeur USB-C bas de gamme. En effet, le propriétaire d’un iPhone 15 Pro Max a partagé sur Reddit son expérience après avoir retrouvé son smartphone endommagé après l’avoir mis en charge toute une nuit avec un câble générique. L’occasion pour nous de vous encourager à acheter des accessoires de charge adaptés à vos appareils.

Lire : Il charge son iPhone 15 Pro Max avec un câble USB-C bas de gamme, voici le résultat

Android Auto : Android 14 et Samsung Galaxy ne font pas bon ménage

Le déploiement d’Android 14 ne se fait pas sans embûche. En effet, les propriétaires de certains Samsung Galaxy ont constaté des soucis de connexion sans fil d’Android Auto depuis la dernière mise à jour. Les utilisateurs peuvent toujours utiliser Android Auto via un câble. Des dysfonctionnements ont également été constatés avec certains Google Pixel. Google n’a pas encore proposé de solutions à ces problèmes de connexion.

Lire : Les Samsung Galaxy n’arrivent plus à se connecter à Android Auto après le passage à Android 14

L’entrée en bourse de Huawei pourrait arriver plus vite que prévu

Si Ren Zhengfei, fondateur de Huawei, avait rejeté l’idée de voir l’entreprise chinoise entrer en bourse, le succès récent du géant de la technologie pourrait faire bouger les choses. Si Huawei s’introduisait en bourse, certains experts du secteur estiment que l’entreprise pourrait atteindre une capitalisation boursière encore plus élevée que celle d’Apple et ce malgré les sanctions américaines.

Lire : Huawei pourrait dépasser Apple et devenir la première entreprise mondiale en 2024