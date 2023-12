La NASA va construire un ascenseur sur la Lune, Meta veut intégrer le Fédivers, c’est le récap

La NASA va construire un ascenseur sur la Lute, Meta veut intégrer le Fédivers, 45 sites d'IPTV pirates pourraient disparaître en 2024, c'est le récap des actualités du vendredi 29 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'actualité Android et du High-Tech en cette fin d'année 2024 sur Phonandroid ? En ce vendredi 29 décembre 2023, nous avons évoqué en fin de journée le planning de sorties de Sony sur PS5 à venir l'année prochaine. A l'approche de 2024, le constructeur nippon a tenu à donner un aperçu des titres prévus sur sa console, comme The Last of Us Part II : Remastered, Tekken 8, Helldivers 2 ou encore Rise of the Ronin.

Dans un tout autre domaine, nous avons abordé l'énième report de la mise à jour V12 du FSD, la technologie de conduite autonome de Tesla. Attendue initialement en décembre, le constructeur a préféré décaler le déploiement de la version V12 du Full Self Driving en raison d'un manque de données, notamment dans les régions qui connaissent régulièrement de fortes précipitations (neige et pluie).

Plus pratique cette fois, Orange vient de mettre en place une fonctionnalité inédite pour les propriétaires d'iPhone récents. Grâce à elle, ils peuvent convertir leur carte SIM traditionnelle en une eSIM en passant directement par les Réglages de leur smartphone, et non par l'une des applications de l'opérateur. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir dans l'actualité de ce vendredi 29 décembre 2023.

Meta veut intégrer le Fédivers, mais c'est quoi au juste ?

A l'occasion du lancement de Threads en Europe, Meta a fait savoir qu'il comptait intégrer son nouveau réseau social à Fédivers. Derrière ce nom se cache en réalité un ensemble de services et plateformes, qui communiquent entre elles via un protocole commun. Pour de nombreux défenseurs de ce giga-système, l'arrivée de Meta est vue d'un très mauvais oeil.

La NASA veut construire un ascenseur sur la Lune

Dans le cadre de la mission Artemis III, qui prévoit le retour de l'Homme sur la Lune dès 2025, la NASA envisage de construire un ascenseur sur le satellite naturel de la Terre. Cet appareil servira notamment à transporter les astronautes de leur vaisseau spatial jusqu'à la surface de l'astre lunaire.

45 sites d'IPTV pirates pourraient disparaître en 2024

Deux puissantes associations de lutte antipiratage viennent de déposer auprès d'un tribunal américain une liste conséquente et détaillée de nombreux sites de streaming et de téléchargement illégal. De quoi mettre une pression forte à ces services pirates. Certains ont d'ailleurs déjà cédé, en fermant boutique avant la tombée des sanctions.

