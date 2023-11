Linky : vous aurez une prime si vous acceptez de baisser sa puissance pendant l’hiver

Cet hiver, 200 000 foyers vont voir la puissance de leur compteur Linky baisser pour éviter des pannes. Il est possible de refuser, mais ceux qui acceptent recevront une compensation.

Officiellement, nous ne sommes pas encore en hiver. Il faut attendre le 22 décembre pour cela. Cela n'empêche pas qu'il fasse déjà froid, et de nombreux foyers ont déjà rallumé les chauffages. L'an dernier, on craignait des coupures d'électricité sur le réseau. Heureusement aucune panne majeure n'a été constatée, mais certains appareils ont tout de même été coupés volontairement par les fournisseurs, ce qui sera de nouveau le cas cette année. L'objectif est d'économiser l'énergie pour prévenir une panne plus globale.

Dans le même temps, le gouvernement veut mettre en place une expérimentation : dans environ 200 000 foyers, la puissance des compteurs Linky passera à 3 kVA, contre 6 ou 9 selon les cas. Les personnes concernées recevront un courrier. Dans les faits, pendant cette baisse, seuls les appareils électriques de base pourront fonctionner : ampoule, radiateur, ordinateur ou encore réfrigérateur. Le texte stipule que cela aura lieu “un jour ouvré entre 6h30 et 7h30 ou entre 17h30 et 20h30”, avant le 31 mars 2024.

Il y aura une prime pour les foyers acceptant de baisser la puissance de leur compteur Linky cet hiver

Par défaut, on considère que toutes les personnes qui reçoivent le courrier explicatif sont d'accord. Pour refuser, il faudra le signaler à Enedis. Mais selon les informations de RMC, accepter de participer à l'expérimentation sera récompensé par une prime. Ne vous attendez pas à vous payer un week-end avec, elle serait de 10 €. La baisse de puissance dure peu de temps cela dit. Une fois passée, le versement sera fait dans les 3 mois.

Lire aussi – Linky : pourquoi il ne faut absolument jamais recouvrir son compteur de papier aluminium

L'objectif “est de mesurer l'impact sur la consommation électrique d'un tel dispositif, ainsi que ses avantages et ses inconvénients”, rappelle le ministère de la Transition énergétique. Il précise également que cela devra se faire “pendant un pic de consommation”. C'est pourquoi il n'y a pas de jour défini en avance. En cas de succès, baisser la puissance des compteurs Linky pendant l'hiver pourrait devenir une solution pour éviter la panne du réseau en cas de tension importante.