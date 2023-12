Windows 11 : réparer le système devient plus simple et plus rapide, voici pourquoi

Une toute nouvelle fonctionnalité vient d'être ajoutée à Windows 11. Grâce à elle, vous devriez pouvoir réinstaller ou réparer le système d'exploitation en deux coups de cuillère à pot.

Les plus anciens utilisateurs de Windows se souviennent certainement qu'à une époque, pour réinstaller ou réparer le système d'exploitation de Microsoft, il fallait nécessairement passer par le CD/DVD fourni par l'éditeur ou le constructeur du PC. Une opération peu pratique et pas très conviviale, puisqu'il était nécessaire de se rendre dans le BIOS, faire en sorte que le PC boote sur le média en question plutôt que sur le disque dur, puis lancer la réinstallation ou la réinitialisation du système dans un environnement MS-DOS.

Au fil des ans et avec la disparation des versions physiques de Windows, Microsoft a permis la restauration de l'OS directement depuis le système, ou même depuis le Web. Mais la plupart du temps, il reste indispensable de passer par l'outil Media Creation Tool, afin de créer un disque de réinstallation/réparation. C'est long et pas toujours évident pour les moins aguerris avec Windows. Bonne nouvelle : l'une des prochaines nouveautés de Windows 11 va considérablement changer la donne à ce sujet.

Windows 11 peut être réparé grâce à Windows Update, fini les galères !

Dans la dernière édition de Windows 11 et via le Beta Channel, une nouvelle option fait son apparition. En se dirigeant dans les fonctions Paramètres > Système > Récupération, on constate qu'il est désormais possible de réparer ou réinitialiser son PC directement depuis Windows Update.

Dès lors, plus besoin de créer un DVD ou une clé USB contenant le nécessaire à l'installation ou la réparation du système. Tout peut se faire via Windows Update, qui se charge de télécharger les fichiers indispensables à ce genre d'opération. De quoi vous faire gagner un temps considérable et de réduire le nombre de manipulations requis. Microsoft explique par ailleurs que cette procédure ne supprimera ni vos documents ni vos applications installées, et encore moins vos paramètres.

Si vous êtes bêta-testeur de Windows 11, vous pouvez d'ores et déjà profiter de cette nouveauté, comme le montre la capture d'écran ci-dessus. Pour mémoire, il suffit de s'inscrire au programme Windows Insiders, accessible gratuitement à tous les utilisateurs de l'OS. Si ce n'est pas le cas, cette fonction devrait être disponible d'ici février/mars 2024, à l'occasion de la sortie de Moment 5 pour Windows 11.

