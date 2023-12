Huawei pourrait dépasser Apple et devenir la première entreprise mondiale en 2024

Huawei, le géant chinois de la technologie, a fait des progrès significatifs malgré les sanctions américaines, et maintenant, les discussions sur l'entrée en bourse de l'entreprise en 2024 gagnent du terrain, de quoi inquiéter Apple.

Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, avait précédemment rejeté l'idée d'une entrée en bourse de l'entreprise. Toutefois, des discussions seraient en cours pour 2024, motivées par l'idée qu'une offre publique de vente pourrait être dans l'intérêt national de la Chine en permettant à Huawei de lever des fonds par la vente d'actions.

Le succès récent de Huawei, qui a notamment échappé aux répercussions des restrictions imposées par les États-Unis et qui est optimiste quant à sa capacité à regagner le terrain perdu sur le marché des smartphones, a alimenté les considérations en faveur d'une introduction en bourse. D’ailleurs, Huawei ne serait pas le seul à considérer une entrée en bourse, puisqu’Honor, qui a été vendue en 2020, songerait également à ne plus être une entreprise privée.

La capitalisation boursière de Huawei pourrait dépasser celle d’Apple

L'estimation de la valeur potentielle de Huawei est spéculative, mais sur la base de ses bénéfices de 5,1 milliards de dollars en 2022, l'application d'un multiple de bénéfices à long terme similaire à celui d'Apple (25x) pourrait valoriser Huawei à environ 128 milliards de dollars.

Toutefois, certains experts du secteur, comme Ni Guangnan, ancien directeur de la technologie chez Lenovo, ont suggéré en 2019 que la valeur réelle de Huawei pourrait atteindre 1 300 milliards de dollars, dépassant ainsi la capitalisation boursière d'Apple à l'époque. Pour rappel, Apple ne valait alors « que » 1000 milliards de dollars, et culmine aujourd’hui à près de 3000 milliards de dollars.

Le marché chinois a fait preuve d'un grand appétit pour les valeurs technologiques, comme en témoigne l'introduction en bourse réussie de SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Bien qu'elle ait été radiée de la bourse de New York avec une valorisation inférieure à 6 milliards de dollars en 2019, la cotation ultérieure de SMIC à Shanghai a propulsé sa capitalisation boursière à près de 30 milliards de dollars.

Si Huawei s'introduit en bourse, elle devrait susciter un vif intérêt de la part d'investisseurs internationaux désireux de participer à la réussite technologique de la Chine. Une éventuelle introduction en bourse de Huawei marquerait non seulement une avancée financière importante pour l'entreprise, mais pourrait également être interprétée comme une victoire sur les sanctions américaines. Pour rappel, l’entreprise a récemment démontré sa résilience face aux sanctions en dévoilant son smartphone phare Mate 60, qui est équipé d’une puce 5G. Il reste maintenant à savoir si cet exploit sera ou non suffisant pour permettre à Huawei d’atteindre une capitalisation boursière plus élevée que celle d’Apple.