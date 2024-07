Le menu contextuel de Windows 11 gagne une fonction très pratique grâce à PowerToys

Si vous trouvez que le menu contextuel de Windows 11 manque d'un petit quelque chose sur l'une de ses options, réjouissez-vous : PowerToys se met à jour pour la booster avec un ajout bienvenu.



On peut reprocher pas mal de choses à Windows 11 (au hasard les bugs qui surviennent à presque chaque mise à jour), mais on ne peut pas nier que le système d'exploitation de Microsoft permet aussi de faire beaucoup. À moins que vous ayez des besoins très spécifiques, la plupart des fonctionnalités attendues sont présentes. Bien sûr, il y en certaines que l'on aimerait un peu différentes, ou plus poussées. Figurez-vous que la firme y a pensé depuis Windows 95 avec les PowerToys. Une collection d'utilitaires disparue après Windows XP, mais ressuscitée avec Windows 10.

En constante évolution, les PowerToys sont suffisamment divers pour que vous y trouviez votre compte. Redimensionner une image à la volée, ouvrir un programme ou un site Web avec un raccourci clavier, ou bénéficier d'une fonction copier/collée survitaminée, tout est possible ou presque. La dernière mise à jour vient palier un manque dans le menu contextuel de Windows, celui que vous ouvrez avec un clic droit, en s'occupant d'une ligne en particulier : Nouveau.

PowerToys améliore grandement cette option du menu contextuel de Windows 11

Vous le savez, faire un clic doit puis aller dans Nouveau permet de créer rapidement un dossier ou un fichier parmi la liste de ceux proposés. L'inconvénient est qu'il est impossible de modifier cette dernière. PowerToys change cela avec Nouveau+, qui “permet aux utilisateurs de Windows de créer sans effort des fichiers et des dossiers à partir d'un ensemble de modèles personnalisés“. Comme on le voit sur la capture d'écran ci-dessous, vous y trouvez une liste de chose à faire, un compte-rendu de réunion, une présentation d'entreprise…

Tout le monde y trouvera quelque chose d'utile : “les utilisateurs intensifs de Windows, les développeurs et les utilisateurs réguliers qui se retrouvent souvent à créer des fichiers ou des dossiers contenant un contenu similaire, tels que des projets de développement VS Code, des réponses à des offres d'emploi et des lettres de motivation, des scripts, etc“. À terme, il sera possible d'ajouter plus de 20 modèles (la limite actuelle), d'utiliser un outil intégré pour les créer, voire de passer par un site qui mettra à disposition ceux d'autres personnes.