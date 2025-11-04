Windows 10 vous dit que votre PC n’est plus pris en charge ? Pas de panique, c’est un bug

De nombreux utilisateurs de Windows 10 ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que leur PC ne recevrait plus de mise à jour, alors même que le support du système d'exploitation a été allongé d'un an. Heureusement, il s'agit d'un bug qui ne devrait pas tarder à être corrigé.

C'est à n'y rien comprendre. D'abord, Microsoft annonce la fin officielle du support de Windows 10 pour le 14 octobre. Puis, la firme consent à allonger gratuitement la durée de vie de son système d'exploitant d'un an supplémentaire, du moins en Europe. Et voilà qu'aujourd'hui, des utilisateurs reçoivent malgré tout un message d'alerte les prévenant que leur PC ne recevra bientôt plus de mises à jour et qu'ils doivent à tout prix passer sur Windows 11 !

Voilà la mauvaise expérience qu'on vécu plusieurs internautes. En se rendant dans les paramètres de Windows, ces derniers ont en effet découvert un message indiquant que leur “version de Windows a atteint la fin de son support” et que leur “PC ne recevra plus de mise à jour de sécurité”. Un message fort alarmant dans la mesure où, justement, Microsoft a garanti à ses utilisateurs qu'ils n'avaient aucun souci à se faire avant au moins un an.

Malgré ce qu'il dit, Windows 10 va continuer à se mettre à jour

Alors que la dernière mise à jour de sécurité est arrivée il y a deux semaines, beaucoup ont craint pour l'intégrité de leur PC. Pire encore, l'OS n'offre aucune solution pour se sortir de ce pétrin. Le message ne contient aucun lien pour s'inscrire au programme de support étendu et n'incite même pas à passer sur Windows 11. Autrement dit, les utilisateurs n'ont, en apparence, aucun autre choix que d'accepter leur sort.

Fort heureusement, Microsoft n'a pas tardé à prendre la parole pour rassurer ces derniers. Si vous avez reçu ce message d'alerte, ignorez-le : il s'agit tout bonnement d'un bug. Il est probable que l'éditeur est simplement oublié de retarder l'apparition de ce message pour les utilisateurs ayant droit aux mises à jour supplémentaire. Toujours est-il que cette erreur sera réparée dans une future mise à jour. Vous n'avez donc rien à faire pour protéger votre PC, puisque c'est déjà le cas.