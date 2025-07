Windows 10 : les inscriptions au programme pour obtenir des mises à jour après la fin du support sont ouvertes

Microsoft lance le coup d'envoi des inscriptions au programme ESU pour Windows 10, qui permet de recevoir des mises à jour de sécurité après la fin de son support officiel.

L'échéance approche inexorablement. Le 14 octobre 2025, le vénérable Windows 10 ne sera plus pris en charge par Microsoft après 10 ans de bons et loyaux services. Cela veut dire que passée cette date, aucune mise à jour n'arrivera sur les PC tournant encore sous ce système d'exploitation.

Bien qu'ils continueront de fonctionner, cela les laisse plus vulnérables aux cyberattaques et peut entraîner à terme des problèmes de compatibilité avec les logiciels les plus récents. Sans compter l'absence de nouvelles fonctionnalités.

Mais tout ça, vous le savez déjà puisque la firme de Redmond le rabâche sans arrêt depuis quelques années en espérant vous convaincre de passer à Windows 11. Peine perdue visiblement : d'après les derniers chiffres de Statcounter, Windows 10 est encore installé sur plus de PC que Windows 11, même si l'écart est minime.

Il risque d'ailleurs de se réduire lentement pendant quelques temps puisque les utilisateurs de Windows 10 peuvent s'inscrire gratuitement au programme ESU (Extended Security Updates) pour recevoir des mise à jour de sécurité pendant un an après le 14 octobre.

Vous pouvez vous inscrire au programme ESU de Windows 10 dès maintenant

Dans un billet de blog, Microsoft confirme que l'opération démarre : “À partir d'aujourd'hui [22 juillet 2025, ndlr], les particuliers commenceront à voir un assistant d'inscription via des notifications et dans les paramètres, ce qui simplifiera la sélection de la meilleure option pour vous et l'inscription à l'ESU directement depuis votre PC Windows 10 personnel“.

Rappelons que ce programme propose trois options dont une gratuite. Cette dernière vous demande d'utiliser un compte Microsoft pour synchroniser vos paramètres dans le cloud de la firme. Si vous acceptez, à vous le sursis de 12 mois avec les mises à jour de sécurité pour Windows 10.

Après quoi il faudra soit accepter les risques et continuer sans elles, soit passer à Windows 11. Sachant que si votre ordinateur possède la configuration nécessaire, la transition se fera comme une mise à jour classique. Sinon, vous n'aurez pas d'autre choix que d'acheter un nouvel ordinateur.