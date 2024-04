Windows 10 va devenir payant, voici combien coûteront les mises à jour de sécurité

Alors que le retrait de Windows 10 se profile à l'horizon d'octobre 2025, Microsoft a enfin levé le voile sur le coût des prochaines mises à jour du système d’exploitation, que devront payer différents utilisateurs pour garder l’OS sécurisé.

Vous souhaitez assurer la sécurité de votre système d'exploitation vieillissant après la fin de l'assistance officielle ? Préparez-vous à payer une prime pour ce privilège. Dans un récent billet du blog Windows IT Pro, Microsoft a présenté les détails de la tarification de son programme Extended Security Update (ESU).

Ce dernier permettra aux entreprises de continuer à recevoir des correctifs de sécurité critiques pour Windows 10 une fois que celui-ci aura atteint la fin de sa durée de vie le 14 octobre 2025, ou dès le 11 juin 2024 pour la version 21H2. Les coûts sont considérables et augmentent de manière exponentielle chaque année.

Quel sera le prix des mises à jour de sécurité pour Windows 10 ?

Pour les 12 premiers mois de support étendu, les entreprises devront payer 61 dollars par appareil pour obtenir la licence ESU. Ces frais annuels doublent ensuite pour atteindre 122 dollars la deuxième année, avant de doubler à nouveau pour atteindre la somme astronomique de 244 dollars la troisième et dernière année.

L'augmentation rapide des coûts reflète la stratégie claire de Microsoft : inciter les entreprises à passer à la dernière version de Windows 11 plutôt que de s'attarder à long terme sur l'ancienne plateforme Windows 10.

Comme l'indique sans ambages le billet de blog, « Les mises à jour de sécurité étendues ne sont pas conçues pour être une solution à long terme, mais plutôt un pont temporaire ». Les ESU ne fournissent que des mises à jour de sécurité, sans nouvelles fonctionnalités, correctifs non liés à la sécurité ou améliorations demandées.

Pour les entreprises capables d'adopter des outils modernes de gestion dans le cloud tels que Microsoft Intune ou Windows Autopatch, une réduction de 25 % est disponible, ce qui ramène le prix de la première année à 45 dollars par appareil. Les abonnés à Windows 365 Cloud PC recevront également des licences ESU pour tous les appareils physiques Windows 10 qui les accompagnent, sans frais supplémentaires.

Les frais pour Windows 10 peuvent parfois s’avérer exorbitants

Cependant, pour de nombreuses autres organisations, l'augmentation des frais pourrait représenter un défi budgétaire majeur, en particulier pour ceux qui ont des centaines ou des milliers de systèmes fonctionnant encore sous Windows 10 après l'année prochaine. Un cycle de vie prolongé de trois ans coûterait 427 dollars par appareil au prix catalogue.

Ces prix élevés confirment donc la détermination obstinée de Microsoft à éliminer rapidement Windows 10 dans le cadre d'une modernisation “cloud ou bust” – même si l'ancien système d'exploitation représente encore près de 70 % de tous les environnements Windows selon la société d'analyse StatCounter.

Microsoft a régulièrement cité des exigences de sécurité plus strictes concernant les générations de processeurs et les capacités matérielles de confiance (root-of-trust), comme les puces TPM, comme étant les principaux moteurs des exigences système strictes qui ont paralysé l'adoption de Windows 11. Mais nombreux sont ceux qui ont critiqué cette politique, estimant qu'elle était plus contraignante que nécessaire pour générer des revenus pour les services dans le cloud.

Pour les consommateurs sous Windows 10 qui se trouvent dans la même situation que les entreprises, les conseils de Microsoft se résument jusqu'à présent à un simple « Achetez un nouveau PC » pour accéder à Windows 11. Cependant, la société a confirmé qu'elle offrirait un programme ESU distinct pour les clients non professionnels, avec des détails sur les prix à venir.

La gestion de cette transition fait écho à l'approche adoptée par Microsoft il y a quatre ans, lorsqu'elle a mis fin à l'assistance pour le très populaire Windows 7. Un programme ESU avec des coûts annuels croissants a été mis en œuvre de la même manière, suscitant des plaintes concernant des règles d'éligibilité peu claires.

La seule bonne nouvelle, c’est que les clients du secteur de l'éducation s'en tirent beaucoup mieux. Les règles sont les mêmes, mais le prix de la première année est de 1 dollar. Il double à 2 dollars la deuxième année et double encore à 4 dollars la troisième et dernière année, pour un total de seulement 7 dollars.