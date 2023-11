Windows : une nouvelle application permet d’accéder aux PC dans le cloud depuis n’importe quel appareil

Microsoft a dévoilé une “application Windows” polyvalente conçue pour iOS, le web et les plateformes Windows, qui vous permettra d’accéder facilement aux PC Windows dans le cloud.

Lors de la conférence Ignite 2023, Microsoft a présenté un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de se connecter sans effort à leurs PC Windows dans le cloud depuis pratiquement n'importe quelle machine. Microsoft mentionne que l'application est disponible sur iOS, Windows et le web, mais un élément intriguant apparaît dans une capture d'écran qui montre clairement l‘application fonctionnant sur une tablette Android.

Cette “Windows App” va donc permettre aux utilisateurs de se connecter à Windows 365, à Azure Virtual Desktop, à Microsoft Dev Box ou à leur ordinateur personnel à distance, offrant ainsi une interface unifiée pour accéder à différents environnements.

L’application Microsoft est dès à présent disponible

Bien que les détails spécifiques de l'application soient limités, une capture d'écran laisse entrevoir une interface conviviale qui répertorie les PC dans le cloud ainsi que les applications individuelles. Cela suggère que les utilisateurs auront la possibilité de lancer directement les applications installées sur les PC dans le cloud à partir du lanceur d'applications Windows.

Outre l'application Windows, Microsoft a également présenté diverses améliorations prévues pour le service Windows 365. Parmi les ajouts notables figurent la prise en charge des GPU, l'introduction de nouvelles capacités d'IA, le filigrane Cloud PC et plusieurs autres améliorations visant à affiner l'expérience des ordinateurs dans le cloud.

Il reste maintenant à savoir si l'application Windows peut servir de base à une version grand public de Windows 365. À l'heure actuelle, les offres de Microsoft en matière de PC dans le cloud ciblent principalement les entreprises.

On espère que l’arrivée d’une telle application est un indice qui indique que l’entreprise réfléchit désormais à des options d’abonnements pour les particuliers. Après tout, l’idée d'une application Windows pour iOS et Android est tout à fait logique si l'objectif est de déplacer Windows dans le cloud pour un public plus large. L’application est dès à présent disponible au téléchargement sur le Microsoft Store ainsi que sur le programme TestFlight d'Apple.