Windows 10 : le support de la version 21H2 s’arrête bientôt, voici quand

Microsoft a annoncé quand s'arrêtera le support de la version 21H2 de Windows 10. Une fois la date passée, les utilisateurs ne pourront plus compter sur le service client en cas de problème.



Malgré la fin annoncée de son support pour le 14 octobre 2025, le système d'exploitation Windows 10 reste largement plus utilisé dans le monde que Windows 11. Techniquement, il sera toujours possible de rester sous Windows 10 après cette date, du moment que vous êtes prêt à payer. Mais il y a tout de même une petite subtilité : seule la dernière version en date de Windows 10 est concernée, à savoir la 22H2 déployée comme son nom l'indique en 2022. Et si vous êtes encore sous la 21H2, que se passe-t-il ?

Microsoft répond très clairement. La fin du support de Windows 10 version 21H2 arrivera le 11 juin 2024. Vous vous souvenez peut-être avoir lu une information similaire en juin 2023, mais cela concernait uniquement certaines itérations : Famille, Professionnel et ses déclinaisons. Après le 11 juin, celles qui étaient encore supportées rejoindront la liste, à savoir :

Windows 10 Entreprise , version 21H2.

, version 21H2. Windows 10 Entreprise multisession , version 21H2.

, version 21H2. Windows 10 Éducation , version 21H2.

, version 21H2. Windows 10 IoT Entreprise, version 21H2.

Windows 10 version 21H2 ne recevra plus aucun support après cette date

Concrètement, “ces éditions ne recevront plus de mises à jour de sécurité après le 11 juin 2024″. Cela veut dire que même les failles de sécurité ne seront plus corrigées, laissant les utilisateurs plus vulnérables aux cyberattaques. Et ne comptez pas sur Microsoft pour vous aider en cas de problème. “Les clients qui contactent le support Microsoft après cette date seront invités à mettre à jour leur appareil vers la dernière version de Windows 10 ou à effectuer une mise à niveau vers Windows 11 pour rester pris en charge“.

Lire aussi – La fin de Windows 10 va provoquer un véritable désastre écologique

En théorie, il ne devrait plus rester grand monde tournant avec la version 21H2 de Windows 10. Microsoft a forcé le passage à la 22H2, tout comme il le fait pour mettre à jour les machines sous Windows 11 vers la 23H2. Quoiqu'il en soit, les personnes concernées n'auront bientôt plus le choix si elles veulent continuer à profiter des mises à jour.