Windows 11 vous harcèle pour que vous utilisiez Microsoft Edge ? Vous n’êtes pas seul

Si vous utilisez Windows 11, vous avez peut-être été confronté à des tentatives plutôt persistantes et intrusives de la part de Microsoft pour vous inciter à utiliser son navigateur Edge.

Windows 11 fait régulièrement la promotion du navigateur Edge, mais Microsoft s’est récemment montrée particulièrement agressive à ce sujet. L'entreprise a commencé à déployer des pop-ups plein écran “Out-of-Box Experience” (OOBE) qui font la promotion agressive de Edge et d'autres services Microsoft.

Ces invites OOBE, généralement réservées à la configuration initiale d'un nouveau PC, apparaissent désormais automatiquement sur les installations existantes de Windows 11 après certaines mises à jour. Comme l'a repéré Windows Latest, la mise à jour du Patch Tuesday d'avril 2024 semble avoir déclenché ces bannières plein écran sur certains PC.

Des publicités pour Microsoft Edge occupent tout votre écran

L'assaut promotionnel commence par une page “Terminons la configuration de votre PC” qui ressemble étrangement au processus d'installation des nouveaux appareils. Cependant, ces invites poussent les services de Microsoft sur des PC déjà configurés et utilisés activement pendant une longue période.

Le premier écran vous pousse à restaurer Edge comme navigateur par défaut, vous encourage à faire vos sauvegardes avec OneDrive, propose des abonnements à Microsoft 365, d'activer la biométrie Windows Hello, etc. Les utilisateurs peuvent soit accepter en cliquant sur “Continuer”, soit rejeter temporairement les invites pendant trois jours.

En sélectionnant “Continuer”, l'utilisateur est confronté à un barrage incessant d'offres de services rarement vues sur Windows auparavant. L'écran suivant tente de “personnaliser votre expérience” en adaptant les recommandations d'applications du menu Démarrer en fonction de catégories d'intérêt telles que les jeux, la productivité ou le développement.

Mais le véritable comportement agressif commence avec la page “Utiliser les paramètres recommandés du navigateur”. Par défaut, elle est configurée pour faire de Microsoft Edge le navigateur par défaut, de Bing le moteur de recherche et d'épingler les icônes de Edge sur le bureau et dans la barre des tâches. Pour refuser, il faut choisir l'option “Conserver mes paramètres actuels”.

Microsoft en profite pour promouvoir ses autres applications

L'assaut se poursuit avec des invitations à demander une version d'essai de l'abonnement Microsoft 365 Famille ou la version gratuite Microsoft 365 Basic avec 100 Go de stockage OneDrive. Chaque service est mis en avant et au centre avec des appels à l'action bien visibles avant que les utilisateurs ne puissent naviguer au-delà. L’application Phone Link est souvent elle aussi proposée.

La promotion des propres services de Microsoft n'est pas un phénomène nouveau sur Windows, mais l'utilisation de pop-ups plein écran incontournables représente un nouveau niveau de persistance de la part de l'entreprise. Les campagnes précédentes utilisaient des promotions plus subtiles dans la barre des tâches ou des publicités dans le menu Démarrer qui étaient plus faciles à ignorer.

L'entreprise semble vraiment souhaiter désespérément que les utilisateurs de Windows adoptent Edge comme navigateur par défaut et s'ancrent dans les abonnements et les services cloud de l'entreprise. Pour certains, cette approche musclée peut sembler trop insistante et perturbatrice, en particulier sur les PC déjà configurés et utilisés activement. Qui apprécierait vraiment être assailli par des publicités récurrentes sur son propre ordinateur pour des services que l'on a peut-être déjà décidé de ne pas utiliser ?

L'entreprise a longtemps lutté pour faire progresser face à Google Chrome, qui domine le marché. Si elle y parvient, l'adoption d'Edge pourrait aider Microsoft à accroître ses revenus de services et à pousser davantage d'utilisateurs à utiliser ses autres applications au fil du temps. Que vous l'aimiez ou que vous la détestiez, préparez-vous donc à devoir affronter cette nouvelle page promotionnelle de manière récurrente lorsque vous mettrez à jour votre installation de Windows 11 à l’avenir.