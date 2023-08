Windows 11 est de plus en plus populaire, mais Windows 10 reste le roi incontesté

La popularité de Windows 11 grimpe doucement, mais sûrement. En juillet, la dernière version en date de Windows atteint presque les 25 % de part de marché. Un score loin derrière celui de Windows 10, qui semble indétrônable.

Quand Microsoft sort une nouvelle version de son système d'exploitation pour ordinateur, il n'a qu'une envie : qu'elle soit adoptée par tout le monde le plus vite possible. Windows 10 était pensé pour ça, puisque il devait être la version définitive de Windows, mise à jour au fil des ans. Puis est arrivé Windows 11. Microsoft a alors commencé à annoncer la fin progressive des anciennes versions, Windows 7 puis Windows 10 lui-même.

Malgré tous ses efforts, la firme ne semble pas en mesure de forcer l'adoption massive de Windows 11. Du moins, pas aussi vite qu'elle le voudrait. Si elle ne diffuse pas les chiffres de la répartition de ses systèmes d'exploitation, d'autres sites le font, comme Statcounter. On y apprend qu'en juillet, Windows 11 atteint presque les 25 % de parts de marché. En janvier, il était à 18 % environ. La progression est donc réelle, mais lente.

Windows 11 est présent sur presque 25 % des appareils

Bien sûr, ces chiffres n'étant pas officiels, ils sont à considérer avec précaution. Ils permettent tout de même de se faire une bonne idée de l'état du marché. Ce qui frappe, c'est la domination totale de Windows 10, présent sur 71 % des ordinateurs. Non seulement il baisse très peu au fil des mois, mais il se permet en plus le luxe de faire mieux qu'en début d'année, démarrée à 69 %. À la troisième place du podium, on note que Windows 7 refuse de capituler. La version sortie en 2009 est toujours présente sur près de 4 % des PC tout de même.

On imagine que si Windows 10 est aussi utilisé, c'est déjà parce qu'il est sorti en 2015. Les nombreuses années de mises à jour lui assure une stabilité que la version 11 n'a pas encore. On pense également à la nécessité de passer à une machine plus moderne pour profiter de Windows 11. Même si Microsoft ajoute régulièrement des processeurs compatibles à la liste, de nombreux ordinateurs pourtant largement assez puissants sont laissés sur le carreau. Et ce n'est pas l'arrivée prochaine de Windows 12 qui changera la donne.