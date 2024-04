Windows 11 : la version 24H2 se rapproche, elle a franchi un palier important

Microsoft commence à déployer un build de Windows 11 correspondant à ce qui sera la version 24H2 disponible plus tard dans l'année. Une étape importante avant la sortie globale a été franchie.



Depuis la sortie de Windows 11 en octobre 2021, Microsoft lance une mise à jour majeure par an, numérotée H2 et précédée de l'année : 21H2, 22H2, etc. La dernière en date est donc logiquement la 23H2, qui au final s'est révélée plutôt mineure en terme de fonctionnalités ajoutées. Ce ne devrait pas être le cas de la 24H2. Basée sur une nouvelle version de la plateforme Windows, elle apportera des améliorations en terme de performance et de sécurité tout en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle par l'intermédiaire de l'assistant virtuel Copilot.

La version 24H2 de Windows 11 vient de franchir une étape significative annonçant son arrivée prochaine. Microsoft a en effet commencé à déployer le build 26100 chez les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Pour rappel, il permet de recevoir les mises à jour en avance via le canal Canary ou Développeurs. Ce sont donc des bêta. Si la 26100 est particulière, c'est parce qu'elle correspond à la version RTM (Release to Manufacturing) du système, celle fournie aux constructeurs de PC qui peuvent d'ores et déjà l'installer sur les machines à venir.

La version 24H2 de Windows 11 est en bonne voie, son arrivée se précise

Précisons qu'il y a quelques années, la version RTM de Windows était au fond la même que l'utilisateur retrouvait ensuite sur son nouvel ordinateur. Mais depuis Windows 10 qui a introduit la notion de Windows as a service, ce n'est plus le cas. Autrement dit, le Windows 11 24H2 dont il est question ici n'est pas encore complet, tout en étant assez stable pour être installé sans risque en attendant qu'il le soit.

D'après une source, il faudra le mois de juillet pour ça. On devrait voir des PC proposant Windows 11 24H2 pré-installé avant, en juin, mais uniquement sur les machines équipées d'un processeur Snapdragon X. La mise à jour sera déployée à tous plus tard, vers septembre en théorie. N'oubliez pas qu'elle ne fonctionnera pas si votre processeur est vraiment trop ancien.