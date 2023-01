Windows 7 ne recevra plus de mises à jour à partir du 10 janvier 2023, cette fois c’est vraiment la fin

Après plusieurs mois à attendre la mort imminente de Windows 7, il semblerait que la fin soit définitivement arrivée. Dans un billet de blog, Microsoft a annoncé la fin du support pour son programme de sécurité avancé, qui continuait à déployer des mises à jour pour le système d’exploitation. Le programme sera abandonné dès demain.

Ça sentait déjà le roussi pour Windows 7 en cette fin d’année 2022. Microsoft avait en effet annoncé la couleur en abandonnant le support du système d’exploitation pour son navigateur Edge, laissant présager que la fin était plus proche que jamais pour ce dernier. Ça n’a pas manqué : dans un billet de blog, la firme de Redmond a confirmé que Windows 7 mourra paisiblement en 2023.

Plus précisément, l’OS lancé en 2009 ne recevra plus de mises à jour de sécurité à partir de demain, mardi 10 janvier, le rendant par conséquent vulnérable aux cyberattaques et donc obsolète. Cela fait déjà presque 3 ans que Microsoft avait cessé de mettre à jour Windows 7, mais avait maintenu le support via son programme ESU, qui continuait de proposer des correctifs de sécurité pour les derniers réfractaires. C’est ce programme qui prendra fin demain.

Windows 7 s’éteindra officiellement demain

Bien évidemment, c’est l’occasion pour Microsoft d’appeler ses utilisateurs à passer sur Windows 11 ou, à défaut, sur Windows 10. La firme de Redmond reconnaît en effet que pour nombre d’entre eux, il sera nécessaire d’acheter un nouveau PC pour passer à une configuration compatible avec la dernière itération du système d’exploitation. « La plupart des appareils Windows 7 ne répondront pas aux exigences matérielles pour la mise à jour vers Windows 11″, écrit ainsi cette dernière.

« Comme alternative, les PC Windows 7 compatibles peuvent être mis à niveau vers Windows 10 en achetant et en installant une version complète du logiciel », continue Microsoft, qui précise ensuite que le support pour Windows 10 continuera jusqu’au 14 octobre 2025. Néanmoins, le groupe espère que les utilisateurs feront le choix de Windows 11, en joue la carte de la stabilité de Microsoft 365 pour les convaincre. « Les ordinateurs actuels sont plus rapides, plus puissants et plus élégants, et ils sont livrés avec Windows 11 déjà installé ».

Source : Microsoft