Windows 10 : il va falloir payer pour utiliser l’OS après 2025

Microsoft a annoncé une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent continuer à utiliser Windows 10 après la fin de sa prise en charge. Comme pour Windows 7, le système d’exploitation aura droit à son programme ESU qui allongera sa durée de quelques années. Mais, comme pour Windows 7, ce programme sera payant.

Dès les débuts de Windows 10, Microsoft a été très claire : le support du système d’exploitation s’arrêtera en 2025. Le 14 octobre plus précisément, ce dernier arrêtera de recevoir des mises à jour de sécurité, ce qui le rendra de fait obsolète puisque vulnérable aux cyberattaques. Si l’OS continuera de recevoir des fonctionnalités mineures jusqu’à cette date, ces millions d’utilisateurs à travers le monde n’ont plus que deux ans pour passer à Windows 11.

C’était, du moins, ce qui était prévu jusqu’à maintenant. Mais Microsoft vient de tendre le bras à tous ceux qui souhaitent prolonger l’expérience le plus longtemps possible. En effet, la firme de Redmond vient d’annoncer le lancement d’un programme ESU, pour Extended Security Updates (mises à jour de sécurité étendues) pour Windows 10, qui permettra de retarder l’échéance de l’obsolescence.

Windows 10 ne va pas mourir en 2025

Si vous êtes un vétéran de Windows 7, ce nom vous dit certainement quelque chose. Si le support de l’OS s’est officiellement arrêté en 2020, le programme ESU a permis aux utilisateurs de rester jusqu’en 2023, jusqu’à ce que tout s’arrête enfin le 10 janvier. Néanmoins, ce support étendu ne s’est pas fait sans contrepartie. Pour en profiter, il faut bien évidemment payer.

Comme on pouvait s’y attendre, la formule sera la même pour Windows 10, à ceci près que cette fois, le programme ne sera pas réservé aux entreprises, puisque les particuliers pourront également en profiter. Pour l’heure, on ne connaît pas encore le prix de ce programme, qui devrait être sous forme d’abonnement mensuel, ni la durée de la prise en charge supplémentaire. Microsoft devrait livrer plus d’informations à l’approche de la date butoir.

Pour rappel, Windows 10 est encore à ce jour, et de très loin, la version de Windows la plus populaire dans le monde.

