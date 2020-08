Windows 10 : le Surface Duo permet aussi d’utiliser les applications Android sur PC

Le Surface Duo fait ses débuts sur le marché et ceux qui comptent l’acheter pourront profiter de l’exécution des applications Android sur PC, comme n’importe quelle application Windows 10. Microsoft avait annoncé la fonctionnalité début août et seuls les utilisateurs de smartphones Samsung pouvaient s’en réjouir jusque-là.

Le Surface Duo est donc le premier smartphone non-Galaxy à supporter ce mode particulier. Grâce à la plateforme Votre Téléphone, Windows 10 permet désormais d’utiliser n’importe quelle application Android sur PC. Vous pouvez lancer plusieurs instances à la fois dans différentes fenêtres. En d’autres termes, les applications Android fonctionnent sur Windows 10 comme tous les autres logiciels du système d’exploitation de Microsoft. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui font constamment la navette entre l’écran de leur smartphone et celui de leur ordinateur.

Grâce à Votre Téléphone qui permettait déjà de synchroniser les appels, les SMS, et les notifications Android, il devient possible d’accéder à quasiment toutes les fonctionnalités de nos smartphones sur PC. Bien sûr, tout ceci n’est possible que si les deux appareils sont connectés sur le même réseau WiFi. Pour l’heure, le streaming des applications Android comme il convient de l’appeler est disponible via le programme Windows Insider en attendant son déploiement à grande échelle.

Surface Duo : Microsoft mise sur une meilleure intégration entre Android et Windows

Le Surface Duo est le premier smartphone Android de Microsoft. Il a été officialisé en octobre dernier et se faisait attendre depuis son annonce. Il est désormais disponible en précommande, mais uniquement aux États-Unis pour l’instant. Son prix est de 1399 dollars. À l’instar du Galaxy Fold de Samsung et du Mate X de Huawei, il s’agit d’un smartphone différent des autres. Il dispose d’un double écran et s’ouvre comme un livre autour d’une charnière à 360°.

L’un des attraits de ce smartphone réside dans sa capacité à favoriser le multitâche tout en permettant d’utiliser les applications avec le confort d’un écran plus grand. En choisissant Android plutôt que Windows 10X, Microsft douche tout espoir de renaissance de Windows Phone. La firme s’oriente plutôt vers une intégration plus solide entre son système et l’OS au petit robot vert.

En plus de proposer une surcouche qui fait la part belle aux applications Microsoft, le Surface Duo devient l’un des rares appareils, à l’instar des smartphones Samsung, à être compatible avec l’exécution des applications Android sur PC. En espérant que plus d’appareils rejoindront la liste dans les mois à venir.

