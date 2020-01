Windows 10 : tous les smartphones Android peuvent passer des appels avec « Votre téléphone »

Mise à jour 28 janvier 2020 12:17 :

Davantage d’utilisateurs peuvent désormais utiliser les appels dans l’application Votre téléphone. Microsoft déploie plus massivement la fonctionnalité auprès de ceux qui ont connecté leur smartphone à l’application Votre téléphone. Nous avions initialement annoncé la disponibilité de cette fonctionnalité auprès du grand public à la mi-décembre, mais plusieurs utilisateurs nous avaient alors signalé que rien n’était disponible de leur côté.

Voici ce que nous écrivions dans notre article publié à l’origine le 12 décembre 2019 :

Windows 10 permet désormais à tous les smartphones Android de passer des appels sur PC via l’application « Votre téléphone ». La fonctionnalité disponible depuis plusieurs semaines via le programme Insiders est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Microsoft vient d’annoncer via le compte Twitter @WindowsInsider – dédié aux testeurs du système d’exploitation – que l’application Votre téléphone peut désormais passer des appels avec tous les smartphones Android : « Merci les #WindowsInsiders pour vos retours ces derniers mois. Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer la disponibilité générale de la fonction appels dans l’application #Votretéléphone, qui vous permet de recevoir et de passer des appels sur votre PC », explique la firme dans un tweet.

La fonctionnalité doit ainsi débarquer de façon imminente dans l’application Votre téléphone via une mise à jour (qui n’apparaissait pas encore au moment où nous écrivons ces lignes). Pour l’utiliser il faut d’abord installer l’application Votre téléphone sur votre smartphone Android. Il faut également que votre ordinateur et votre smartphone soient tous deux connectés à internet en WiFi. Il est néanmoins aussi possible de configurer votre smartphone pour qu’il se connecte à votre PC via les données cellulaires.

Windows 10 intègre désormais beaucoup mieux les smartphones Android

Microsoft essaie depuis quelques temps de mieux intégrer et synchroniser les smartphones Android dans Windows 10 – à l’image de ce qu’Apple fait avec ses iPhone et son écosystème. Il est en effet possible depuis longtemps sur iPhone de passer et recevoir des appels sur Mac, passer et recevoir des appels vidéo en plus d’écrire et d’envoyer des messages, et de synchroniser automatiquement vos notes, photos et autres applications. Microsoft rattrape à cet égard Apple de façon plutôt convaincante dans Votre téléphone. D’autant que contrairement à l’écosystème Apple, l’utilisateur n’est pas contraint d’acheter un iPhone pour que cela fonctionne.

Source : ONMSFT