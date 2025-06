Ce jeu vidéo chinois a surpris tout le monde lors de son annonce, il pourrait bien s’agir de la prochaine référence de l’action/aventure. Découvrez la bande-annonce de Blood Message

NetEase Games a dévoilé la bande-annonce de son prochain jeu, Blood Message. Il s’agit de son tout premier blockbuster et il veut miser sur une formule éprouvée pour convaincre, celle du titre d’action/aventure linéaire. Une annonce qui n’a pas laissé Internet de marbre et pour cause : c’est une vraie claque graphique.

Et si la prochaine référence du jeu vidéo d’aventure venait de Chine ? C’est en tout cas l’ambition de NetEase Games, qui a présenté la toute première bande-annonce de son blockbuster : Blood Message.

Il s’agit d’un jeu solo narratif et linéaire qui mise sur la mise en scène, ce qui peut évoquer un certain Uncharted. C’est le premier AAA de l’histoire de NetEase et il veut frapper fort avec cette bande-annonce. Une chose est certaine, ça donne envie !

Blood Message, le nouveau jeu d’aventure venu de Chine

Blood Message est un jeu développé intégralement en Chine et qui utilise l’Unreal Engine 5. Le moteur montre toutes ses capacités dans le trailer, qui mise également sur des moments très cinématiques pour appâter le chaland. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche. On voit des séquences d’infiltration, de bagarre et d’exploration : le cahier des charges du titre qui veut en mettre plein les mirettes semble rempli.

Mais Blood Message, de quoi ça parle ? Le jeu se passe à la fin de la dynastie Tang, au Xe siècle. On y incarne un messager sans nom qui, avec son fils, devra parcourir la route de la Soie depuis Dunhuang vers Chang'an (aujourd'hui Xi'an). En chemin, le duo devra affronter moults dangers. Un pitch intéressant qui, comme l’indique NetEase, ne veut pas mettre des personnages historiques en avant, mais plutôt des héros anonymes qui n’ont pas laissé de trace dans les manuels.

Un postulat de départ intriguant, mais reste à voir si l’essai sera transformé. La Chine, autrefois parent pauvre du marché des AAA, prend de plus en plus de place dans le paysage vidéoludique. Nous l'avons vu l'année dernière avec Black Myth Wukong. Espérons que ce Blood Message soit à la hauteur de la curiosité qu’il suscite. Pas de date de sortie pour l’instant.