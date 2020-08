Windows 10 permet désormais d’utiliser les applications Android sur PC

Windows 10 et Android se rapprochent un peu plus. Il est désormais possible de lancer des applications Android directement sur PC via la plateforme Votre Téléphone. La fonctionnalité est exclusive aux smartphones Samsung dans un premier temps.

Microsoft permet désormais aux utilisateurs de Windows 10 d’exécuter des applications Android sur Windows 10. La fonctionnalité est proposée dans la dernière mise à jour de l’application Votre Téléphone disponible via la Build 20185 de Windows 10 pour les Insiders. Il est désormais possible d’accéder à une liste d’applications Android et de les exécuter côte à côte avec celles du PC, et ce, dans une fenêtre séparée de celle de l’application Votre téléphone.

Microsoft explique sera possible plus tard dans l’année de lancer plusieurs applications à la fois, de quoi faire de votre PC une véritable tour de contrôle, un endroit unique où vous accédez à toutes vos applications Android, en plus de celles de Windows 10. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur un seul écran et éviter les navettes répétitives entre votre smartphone et votre PC. Mieux, « vous pouvez également épingler les applications Android de votre téléphone sur la barre des tâches Windows 10 ou au menu Démarrer pour un accès rapide et facile », explique la firme de Redmond dans un post publié sur son site.

Une fonctionnalité exclusive aux smartphones Galaxy de Samsung

Cette nouveauté est le fruit du partenariat entre Microsoft et Samsung qui renforcent constamment leurs liens depuis deux ans. Chaque conférence Galaxy Note est désormais l’occasion de découvrir une nouvelle fonctionnalité issue de cette collaboration. Samsung a pofité de son événement Unpacked du 5 août dédié à la présentation des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra pour mettre en avant l’exclusivité de la fonctionnalité sur les smartphones Galaxy.

Ce n’est pas la première fois qu’une fonctionnalité de Votre Téléphone est accessible dans un premier temps sur un appareil Samsung. L’année dernière, le Galaxy Note 10 était l’un des premiers smartphones à bénéficier de la synchronisation des appels téléphoniques avec Windows 10. Voici la liste complète des smartphones Samsung compatibles.

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Pour l’heure, l’intégration des applications Android avec l’OS n’est annoncée que sur les smartphones du constructeur. Il y a fort à parier qu’elle sera étendue à d’autres modèles dans les mois à venir.

Source : Microsoft