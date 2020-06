Surface Duo : Microsoft veut révolutionner le multi-tâches

Le Surface Duo est le premier smartphone Android de Microsoft. Fonctionnant sur deux écrans, il veut révolutionner la façon dont nous utilisons le multi-tâches. Aujourd’hui, de premiers éléments nous décrivent son fonctionnement.

Le Surface Duo, annoncé en octobre 2019, est le premier smartphone Android de Microsoft. La firme de Remond proposera un nouveau format pour son terminal, puisqu’il sera équipé de deux écrans AMOLED de 5,3 pouces d’une définition de 1800 x 1350 pixels. Une fois ouvert, l’affichage sera équivalent à celui d’une petite tablette de 8,3 pouces. Mais que faire de tout cet espace ? Microsoft cherche à l’utiliser intelligemment, comme l’indique Windows Latest. Pour cela, la société travaille sur une nouvelle manière de gérer le multi-tâches.

Le Surface Duo tournera sous Android avec une surcouche discrète nommée Microsoft Launcher. L’entreprise dirigée par Satya Nadella aurait collaboré étroitement avec Google pour apporter l’expérience la plus intuitive possible. Première chose : le smartphone sera optimisé pour le mode paysage, et non pas seulement pour le mode vertical. Les applications se rangeraient ainsi de manière automatique une fois le terminal tourné. Une chose logique, mais qui n’était pas encore acquise.

Lancer deux applications en même temps

Windows Latest précise également que le Surface Duo serait doté d’une fonctionnalité nommée « App Group » (groupe d’applications). Cela permettrait de lancer plusieurs applications en même temps sur les deux écrans. On peut imaginer par exemple lancer Word sur l’écran de droite tandis qu’Edge est lancé sur celui de gauche. Une manière d’appairer facilement deux logiciels si vous avez l’habitude de les lancer en même temps. Un raccourci sera ainsi créé sur le bureau qui permettrait de les lancer simultanément. Une chose que l’on retrouve déjà sur certain smartphones Samsung, comme les Galaxy Note. On rappelle que certaines applications Microsoft, lancées seules, utiliseront les deux écrans.

Le Surface Duo devait à l’origine arriver sur le marché à la fin de l’année 2020. Coronavirus oblige, Microsoft a pris du retard sur ce point et il devrait finalement arriver en 2021. Pour rappel, on évoque smartphone équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 et d’une batterie de 3460 mAh.

Source : Windows Latest