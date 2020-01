Windows 10 s’impose dans les parts de marché mais Edge a aussi un peu progressé en 2019 !

Windows 10 a nettement creusé l’écart avec Windows 7 dont l’usage régresse fortement suite à la fin du support du système d’exploitation en 2019. Les derniers chiffres de Net Marketshare montrent également une légère, mais nette, progression de l’utilisation du navigateur Microsoft Edge sur la même période.

Les derniers chiffres de Net Marketshare sont tombés et nous permettent de revenir sur l’évolution des parts de marché de Windows et de Edge sur l’année 2019. Alors que les parts de marché de Windows 10 et Windows 7 étaient encore au coude à coude encore fin 2018, le premier a commencé à réellement prendre le large sur le second dès le mois de mars-avril 2019, alors que Microsoft a commencé à pousser des notifications de fin de support aux utilisateurs de Windows 7.

En juin de la même année, alors que les parts de marché de Windows 10 étaient d’environ 45,79% et celles de Windows 7 de 35,38%, le mouvement s’est nettement accéléré. Au même moment, Microsoft annonçait des nouveautés dans l’intégration des smartphones Android avec Windows 10. Puis on observe une pause au mois d’octobre avec des parts de 54,30% pour Windows 10 contre 26,94% pour Windows 7.

Microsoft a alors poussé de nouvelles notifications aux utilisateurs de Windows 7 Pro rappelant l’arrivée imminente de la fin du support du système d’exploitation, et leur conseillant de passer au plus vite à Windows 10. Ce qui semble avoir eu un léger effet à la fin de l’année – nous vous expliquions d’ailleurs alors comment désactiver ces notifications agaçantes. La prise en charge de Windows 7 prendra fin à partir du 14 janvier 2019.

Passé cette date, seuls les clients (professionnels) ayant rejoint le programme Extended Software Updates, bénéficieront de mises à jour de sécurité. Ce support étendu peut permettre à des entreprises de bénéficier de PC Windows 7 à jour jusqu’en 2023. Néanmoins ce support est payant et son prix représente un coût dissuasif pour les parcs importants de machines.

Edge, plus forte progression de 2019 fera-t-il la surprise en 2020 ?

L’autre info qui mérite qu’on s’y arrête un instant, ce sont les parts de marché de Microsoft Edge. Edge est longtemps resté au raz des pâquerettes pour le dire poliment, face à l’hégémonie de Google Chrome. Pourtant, si on fait abstraction des chiffres de Chrome, Microsoft Edge est le navigateur qui a le plus progressé entre le mois de décembre 2018 et le mois de décembre 2019. Il a devancé son plus proche concurrent, Safari, toute l’année, avec un écart, parfois important, qui ne s’est réduit que dans les tous derniers mois.

Edge est ainsi passé de 4,09% en décembre 2018 pour atteindre 6,47% fin 2019. En face Safari était à 3,71% et 5,63% aux mêmes dates. C’est au mois de juin que l’écart était le plus grand avec 5,80% pour Edge contre 3,32% pour Safari. Sur toute la période on remarque un déclin de Firefox qui ne représente plus que 8,82% fin 2019, d’Internet Explorer (6,42%) ou encore d’Opera (1,31%). Comparativement Chrome est resté solidement arrimé à une part de marché oscillant entre 65% et 68% toute l’année 2019.

On note que la progression qui navigateur semble en partie accompagner celle des parts de marché de Windows 10. Néanmoins, les choix récents de Microsoft autour d’Edge pourraient payer davantage en 2020 : l’éditeur a en effet décidé de changer de noyau de Edge pour passer à Chromium, comme Google Chrome, et donc de pouvoir bénéficier du vaste catalogue d’extensions de ce dernier.

Source : Net Marketshare