Windows 10 : Microsoft affiche des pubs pour Windows 11 en plein écran, même sur les PC non éligibles

Microsoft continue de vouloir convaincre les utilisateurs de Windows 10 de passer à Windows 11. Cette fois-ci, c'est une publicité en plein écran qui s'affiche. Sauf que vous la verrez même si votre ordinateur n'est pas éligible à la mise à jour.

Dire que Microsoft fait tout pour vous faire passer à Windows 11 est un euphémisme. Il faut dire que malgré ses presque 10 ans d’existence, son prédécesseur Windows 10 est encore présent sur 69 % des ordinateurs dans le monde en mars 2024, selon les chiffres de StatCounter. L'entreprise utilise malheureusement des moyens très peu subtils pour inciter les utilisateurs à franchir le pas. La méthode la plus courante étant l'affichage de publicités envahissantes.

On se souvient par exemple de cette présentation en plusieurs diapositives dès l'allumage du PC, que Microsoft s'est empressé de qualifier de bug devant la grogne des clients. Cette fois-ci, on assiste sensiblement à la même chose. L'internaute répondant au pseudonyme de Woopinah9 sur Reddit a pu voir surgir un popup en plein écran alors qu'il était en train de travailler. La pub vante les mérites de Windows 11… sauf que son ordinateur n'y est pas éligible.

Microsoft veut vous faire passer à Windows 11, même quand votre machine n'y a pas droit

Le message intitulé “un nouveau voyage avec Windows 11” est le suivant : “nous tenons à vous remercier pour votre fidélité en tant que client Windows 10. Alors que la fin du support approche, nous sommes là pour vous accompagner […]. Votre PC n'est pas éligible à la mise à niveau vers Windows 11, mais il continuera à recevoir les correctifs et les mises à jour de sécurité de Windows 10 jusqu'à la fin du support, le 14 octobre 2025. Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez préparer la transition vers Windows 11“.

Il est donc affiché alors même que l’utilisateur ne peut pas installer Windows 11 sur son PC, même s'il le voulait. Dans ce cas-ci, cliquer sur le bouton “en apprendre plus” fait exactement ce que vous imaginez. Cela affiche une phrase qui dit en substance d'acheter un ordinateur plus récent. Pas sûr que ce soit très convaincant. Notons que le popup n'explique pas qu'il est possible de profiter de mises à jour de sécurité sur Windows 10 après la fin du support, à condition de payer. Microsoft a dévoilé le prix pour les entreprises, mais on attend encore celui pour les particuliers.