Windows 10 : Microsoft veut vraiment que vous passiez à Windows 11

Alors qu’approche la fin de vie officielle de Windows 10, Microsoft devient plus agressif pour pousser les gens à passer à Windows 11. C'est désormais un défilé de 4 diapositives plein écran qui cherche à vous convaincre.



Cela fait un peu plus de 2 ans que Windows 11 a débarqué sur nos ordinateurs. Le système d'exploitation de Microsoft ne cesse de s'améliorer avec le temps, et c'est sur lui que la firme concentre ses efforts avant l'arrivée éventuelle d'un Windows 12. Avec les différentes mises à jour, il devient de plus en plus facile d'oublier son prédécesseur Windows 10. Mais ça ne suffit pas à convaincre la majorité des utilisateurs de sauter le pas pour autant. La grande majorité des PC tourne encore sous Windows 10, plus des deux tiers.

Malgré la fin du support prévu pour 2025 (ou au-delà si vous acceptez de payer), l'OS reste très populaire à travers le monde. Pourtant, Microsoft ne lésine pas sur les moyens pour vous inciter à faire la mise à jour sur les machines compatibles. En mai 2023, la firme en déploie une sur Windows 10 qui affiche une publicité plein écran pour Windows 11 à chaque allumage du PC. Un comportement très pénible pour l'utilisateur qui ne souhaite pas changer de système. Malheureusement, ça va empirer.

Microsoft ne cherche plus la subtilité et vous pousse clairement à passer à Windows 11

Le temps qu'ils soient déployés partout et il faudra composer avec 4 panneaux en plein écran vantant les mérites de Windows 11 au démarrage de l'ordinateur. Sur le premier, Microsoft vous informe que vous avez le droit de passer gratuitement à la dernière version de son système, en précisant que vous pouvez continuer à utiliser la machine pendant l'installation. Au deuxième écran, on cherche à vous convaincre : le changement se fait facilement, vous vous habituerez vite à la nouvelle interface, et en plus vous ne perdrez aucune donnée ou programme.

Lire aussi – La fin de Windows 10 va provoquer un véritable désastre écologique

La troisième “diapositive” y va franco en listant tous les avantages de Windows 11. Sécurité renforcée, vitesse améliorée, productivité accrue, ergonomie repensée… Vient enfin le moment de vous décider avec le dernier écran qui permet de rester sous Windows 10 si tel est votre choix. Quelle que soit la décision, pas sûr qu'insister de la sorte fonctionne sur les récalcitrants. Il est plus probable que cela ait l'effet inverse tant la démarche est agaçante à la longue.

Source : Windows Central