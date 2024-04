Windows 11 : le menu Démarrer va vous recommander des applications à installer

Microsoft a déployé une nouvelle version de Windows 11 pour les bêta-testeurs qui introduit une nouvelle section “Recommandé” dans le menu Démarrer pour mettre en évidence les applications du Microsoft Store.

Windows 11 Insider Preview Build 22635 est arrivé dans le canal Beta il y a quelques jours, apportant plusieurs changements pour l'utilisateur que Microsoft est en train d'évaluer. La plus notable est l'ajout de recommandations d'applications dans le menu Démarrer lui-même.

Une nouvelle section “Recommandées” apparaîtra désormais dans le menu Démarrer à côté des tuiles existantes pour les applications épinglées, les programmes récemment ouverts, et plus encore. Microsoft y présentera les nouvelles applications disponibles au téléchargement dans le Microsoft Store en fonction des intérêts et du comportement de l'utilisateur.

Microsoft va vous aider à choisir vos applications

Pour l'instant, la section des applications recommandées est réservée aux bêta-testeurs américains qui n'utilisent pas une version commerciale/entreprise de Windows 11. Microsoft précise que la fonctionnalité ne sera pas activée automatiquement. Les utilisateurs devront l'activer manuellement à partir de la page des paramètres du menu Démarrer.

Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent facilement désactiver la section des applications recommandées en allant dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer et en désactivant “Afficher les recommandations pour les conseils, les promotions d'applications et plus encore”.

Par ailleurs, la version pilote également quelques révisions potentielles de la fonctionnalité Windows Spotlight qui fait défiler les fonds d'écran et les images de Bing sur le fond d'écran. Microsoft teste deux “traitements” différents qui visent à faire en sorte que l'icône Spotlight se comporte davantage comme un raccourci de bureau classique.

Le premier donne aux utilisateurs la possibilité de lancer la visionneuse Spotlight en plein écran en double-cliquant sur l'icône ou en ouvrant simplement les pages d'accueil des fonds d'écran individuels par un clic droit. L'autre permet d'inverser cette interaction, en utilisant le clic droit pour le mode plein écran et le double-clic pour les pages d'atterrissage des images.

Autre nouveauté : une page centralisée “Appareils liés” dans l'application Paramètres qui vous permet de voir tous les PC, tablettes et consoles Xbox associés à votre compte Microsoft sur plusieurs appareils. Microsoft a également commencé à déployer une expérience Windows Copilot mise à jour qui donne enfin aux utilisateurs la possibilité d'exécuter l'assistant AI dans une fenêtre redimensionnable plutôt que dans sa position actuelle de barre latérale ancrée.