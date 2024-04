Windows 11 : Microsoft déploie une mise à jour massive pour corriger 150 failles de sécurité, n’attendez pas

Il s’agit sans doute de l’une des mises à jour de sécurité les plus importantes de l’année pour Windows 11. Mardi dernier, Microsoft a déployé son Patch Tuesday du mois d’avril, corrigeant au passage près de 150 failles de sécurité découvertes dans son système d’exploitation. La moitié sont considérées comme critiques.

Chaque mois, Microsoft déploie une mise à jour de sécurité sur Windows, baptisée Patch Tuesday. On conseille généralement de ne pas trop attendre pour l’installer, afin de bénéficier de la meilleure protection possible contre les cyberattaques. Mais on ne saurait insister assez pour le Patch Tuesday du mois d’avril. En effet, il s’agit sans doute de l’une des mises à jour les plus massives jamais arrivées sur Windows 11.

En avril, la firme de Redmond a patché pas moins de 150 failles de sécurité sur son système d’exploitation. Parmi elles, plusieurs sont considérées comme critiques, comme les failles classées dans la catégorie Remode Code Execution (RCE). Celles-ci permettent à un pirate de contrôler votre PC à distance afin de voler toutes vos données et s’attaquer à d’autres PC. À éviter à tout prix, donc.

Installez vite la dernière mise à jour de Windows 11 pour mieux vous protéger

Mais ce ne sont pas là les seuls types de failles repérées par Microsoft, et d’autres sont toutes aussi dangereuses. Voici toutes les failles de sécurité de Windows 11 corrigées par la dernière mise à jour :

Élévation de privilèges : 31

31 Bypass des fonctionnalités de sécurité : 29

29 Remote Code Execution : 67

67 Divulgation d’informations : 13

13 Déni de service : 7

7 Spoofing : 3

D’après le site KrebsonSecurity, il s’agit de la mise à jour contenant le plus de correctifs depuis 2017. Ironie du sort, plusieurs de ces failles se trouvaient d’ailleurs dans Windows Defender, l’antivirus propriétaire du système d’exploitation. Autant dire que Microsoft n’a pas chômé et que vous ne devriez pas tarder à installer celle-ci. Pour cela, la méthode ne change pas :